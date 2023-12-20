Google, Mimarlık Devi Sedad Hakkı Eldem’i Unutmadı! Google, doodle ile kutladı

Google, Sedad Hakkı Eldem’in Doğum Gününü Doodle ile Kutladı!

20 Aralık 1908’de İstanbul’da dünyaya gelen Sedad Hakkı Eldem, mimarlık alanında yaptığı başarılı çalışmalarla tanınan bir isimdir. Hayatı boyunca birçok mimari esere imza atan, akademik ve edebi faaliyetlerde bulunan Eldem, 115. yaş gününde Google tarafından doodle ile anıldı. Peki, Sedad Hakkı Eldem kimdir? Hayatı hakkında bilgiler…

Sedad Hakkı Eldem Kimdir?

Sedad Hakkı Eldem, Osmanlı’nın son döneminde yetişen ve Cumhuriyet’in ilk yıllarında mimarlık mesleğine giren bir mimar, akademisyen ve yazardır. 1908 yılında İstanbul’da doğan Eldem, babası İsmail Hakkı Bey’in diplomat olması sebebiyle çocukluğunu Avrupa’nın çeşitli kentlerinde geçirdi. Fransızca ve Almanca’yı çok iyi öğrendi. 1924’te İstanbul’a dönüp Güzel Sanatlar Akademisi’ne girdi. 1928’de mimarlık bölümünden mezun oldu. 1932’de kendi mimarlık bürosunu kurdu. Aynı zamanda Güzel Sanatlar Akademisi’nde öğretim üyeliği yapmaya başladı. 1978’de emekli olana kadar bu görevini sürdürdü.

Sedad Hakkı Eldem’in Mimarlık Çalışmaları

Sedad Hakkı Eldem, mimarlık çalışmalarında Osmanlı mimarisinin klasik özelliklerini modern tekniklerle birleştirmeye çalıştı. Osmanlı dönemi evleri, sarayları ve köşkleri üzerine yaptığı araştırmalarla, geleneksel mimari motiflerin günümüzde de kullanılabilirliğini gösterdi. Tarihi yapıların korunması ve restorasyonu konusunda da önemli katkılar sağladı. 1941-1945 yılları arasında Eski Eserleri Muhafaza Encümeni’nde, 1962-1978 yılları arasında ise Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nda görev yaptı.

Sedad Hakkı Eldem’in Uluslararası Başarıları

Sedad Hakkı Eldem, Türkiye’nin mimarlık alanındaki uluslararası temsilcilerinden biri oldu. II. Dünya Savaşı’nın ardından kurulan Uluslararası Mimarlar Birliği’nde (UIA) Türkiye’yi temsil etti. 1986’da Uluslararası Ağa Han Mimarlık Ödülü’ne layık görüldü. 7 Eylül 1988’de İstanbul’da vefat etti. Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi.