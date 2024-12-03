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Google Rekabet Soruşturması İçin Sözlü Savunma Toplantısı Yapıldı

Google'a yönelik rekabet soruşturmasında sözlü savunma toplantısı gerçekleşti. Kurul, kararını 15 gün içinde açıklayacak.

Yayın Tarihi: 03.12.2024 12:59
Güncelleme Tarihi: 03.12.2024 13:12
Google Rekabet Soruşturması İçin Sözlü Savunma Toplantısı Yapıldı

Google Hakkında Rekabet Soruşturmasında Sözlü Savunma Toplantısı Gerçekleştirildi

Rekabet Kurulu, Google hakkında başlatılan soruşturmanın sözlü savunma toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı, Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle başkanlığında Rekabet Kurumu’nda yapıldı.

Küle, söz konusu soruşturmanın, şirketin çevrim içi görüntülü reklamcılık ve reklam teknolojileri hizmetleri alanında, bağlama ve kendini kayırma davranışlarıyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiaları üzerine açıldığını hatırlattı. Soruşturma heyeti temsilcisi, süreç boyunca 4 iddianın incelendiğini ve iki iddia hakkında Google’ın sunduğu taahhütlerin yeterli bulunduğunu belirtti. Mayıs ayında bu iddialar bakımından soruşturmanın sonlandırıldığını aktardı.

Diğer iki iddia kapsamında ise soruşturmanın devam ettiğini kaydeden temsilci, Google’ın talep tarafı platformları (DSP) ve yayıncı reklam sunucusu hizmetleri pazarında hakim konumda olduğunu bildirdi. Temsilci, şirketin bu hakimiyetini kullanarak kendi hizmetine haksız avantaj sağladığını ve bu durumun rakiplerin faaliyetlerini zorlaştırdığını ifade etti. Ayrıca, bu davranışlar nedeniyle idari para cezası uygulanmasını talep ederek, ihlalin sonlandırılması ve pazarda etkin rekabetin sağlanması için yükümlülük getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Toplantıda söz alan Google temsilcisi ise, şirketin pazarda hakim durumda olmadığına dair savunmasını dile getirdi. Sözlü savunma toplantısına üçüncü taraf olarak çeşitli kuruluşların temsilcileri katıldı. Tüketici Birliği Federasyonu temsilcisi, Google’ın hakim konumda olduğunu ve bu durumun yasalarla çeliştiğini ileri sürerek, reklam fiyatlarının belirlenmesinde rekabetin engellendiğini bildirdi.

Toplantıya katılan medya kuruluşları temsilcileri, Google’ın arama motoru algoritmalarına ilişkin yeterli bilgi sağlamadığını belirterek, kendi içeriklerinin sıralamalarda düşmesinden ve görüntülenme sayılarında azalmadan şikayetçi oldu. Ayrıca, şirkete idari para cezası uygulanmasını talep ettiler.

Rekabet Kurulu, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 15 gün içerisinde açıklayacak. Karar, daha önce alınması durumunda kurumun resmi internet sitesinden duyurulacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Rekabet Kurulunca Google hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı...

Rekabet Kurulunca Google hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı gerçekleştirildi. Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc.'ten oluşan ekonomik bütünlük hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin sözlü savunma toplantısı, Rekabet Kurumu'nda yapıldı.

Rekabet Kurulunca Google hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı...

Rekabet Kurulunca Google hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı gerçekleştirildi. Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc.'ten oluşan ekonomik bütünlük hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin sözlü savunma toplantısı, Rekabet Kurumu'nda yapıldı.

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