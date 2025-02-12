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Google, Trump Döneminde Tartışma Yaratan Özel Günleri Takvimden Çıkardı

Google, Trump yönetiminin hedef gösterdiği bazı özel günleri takvim uygulamasından kaldırdı, kullanıcılar bireysel olarak ekleyebilecek.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 20:52
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 20:52
Google, Trump Döneminde Tartışma Yaratan Özel Günleri Takvimden Çıkardı

Google'dan Özel Günlerde Değişiklik

Google, ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetimiyle beraber hakkındaki tartışmaların arttığı bazı özel ay ve günleri takvim uygulamasından çıkardı. Bu değişiklik, özellikle Siyahi Amerikalıların Tarihini Anma Ayı, Ulusal Hispanik Mirası Ayı, Ulusal Amerikan Yerlisi Mirası Ayı ve Onur Ayı gibi önemli kültürel kutlamaları kapsıyor.

Değişiklikler Geçen Yıl Planlanmıştı

Firma yetkilileri, Associated Press'e (AP) yaptıkları açıklamada, takvim uygulamasındaki değişikliklerin geçen yıl planlandığını söyleyerek, "Dünyanın her yerindeki özel günleri devamlı olarak ve tek tek kaydetmek ölçülü ve sürdürülebilir değildi." ifadelerini kullandı. Kullanıcıların, istedikleri özel günleri bireysel olarak takvimlerine ekleyebileceğinin de altını çizdiler.

DEI Programlarına Yönelik Eleştiriler

Trump yönetimi döneminde, "Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık" (DEI) programlarının hedef alındığı biliniyor. Geçtiğimiz dönemde, Trump, "Hükümetin radikal ve savurgan DEI programlarına ve ayrıcalıklarına son verilmesi" başlıklı bir kararname imzalayarak bu programların sonlandırılmasına yönelik çalışmalar başlattı.

ABD Savunma Bakanlığı'nın Açıklaması

ABD Savunma Bakanlığı, 1 Şubat'ta "Kimlik Ayları Öldü" başlığıyla bir bildiri yayımlayarak, anılan özel günlere yönelik kutlama veya etkinlikler için resmi kaynakların kullanılmayacağını açıkladı.

Google Haritalarında Değişiklikler

Öte yandan, Google, Trump'ın Meksika Körfezi'nin isminin "Amerika Körfezi" olarak değiştirilmesi yönündeki kararına da uyarak, haritalar uygulamasında söz konusu değişikliği gerçekleştirdi. Açıklamada, ABD kullanıcılarının "Amerika Körfezi" ismini göreceği, Meksika'daki kullanıcıların ise "Meksika Körfezi" ismini kullanmaya devam edeceği belirtildi.

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