Google Yapay Zeka İlkelerine Yapılan Güncellemeyle Silah Kullanımı Vurgusu Kaldırıldı

Google Yapay Zeka İlkelerinde Kritik Güncelleme

Google, yapay zeka ilkeleri üzerine yaptığı son güncellemeyle dikkat çekici bir değişiklik gerçekleştirdi. Şirketin daha önceki açıklamalarında yer alan "yapay zeka araçlarının silahlar, gözetleme araçları, zarara yol açabilecek teknolojiler ve uluslararası hukuku ve insan haklarını ihlal edebilecek durumlarda kullanılmayacağı" ifadesi, bu yeni güncellemede yer almadı.

2018 İlkeleri Yeniden Değerlendirildi

Google'dan yapılan yazılı açıklamada, 2018 yılında yayımlanan yapay zeka ilkelerinin güncellenmesi gerektiği vurgulandı. Açıklamada, yapay zekanın insanları koruyarak, küresel kalkınmaya hizmet etmesi ve "ulusal güvenliği desteklemesi" için şirketler, hükümetler ve organizasyonlar arasında iş birliğinin önemine değinildi.

Teknolojide yaşanan büyük değişimlerin altı çizilirken, "Giderek karmaşıklaşan jeopolitik ortamda yapay zeka liderliği için küresel bir rekabet yaşanıyor." ifadesine yer verildi. Milyarlarca insanın hayatında önemli bir yer edinen yapay zekanın, internet kadar yaygın hale geldiği belirtildi.

Toplum İçin Yapay Zeka

Açıklamada, yapay zeka geliştiricileri ve akademik kurumların yanı sıra G7 ülkeleri, Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO) ve demokratik ülkelerin yapay zeka geliştirme çerçeve ilkelerine dikkat çekildi. "Demokrasilerin, özgürlük, eşitlik ve insan haklarına saygı gibi temel değerler tarafından yönlendirilen yapay zeka gelişimine öncülük etmesi gerektiği" aktarılıyor.

Sonuç olarak, Google'ın yapay zeka ilkelerinde yapılmış bu güncellemenin, teknoloji dünyasında önemli bir tartışma yaratması bekleniyor.