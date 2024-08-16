Gördes'teki Orman Yangınına Hava Desteği

Gördes Orman Yangını İçin Hava Destekleri Başlatıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Manisa'nın Gördes ilçesinde çıkan orman yangınını söndürmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 4 helikopterle havadan müdahale sağladığını açıkladı.

Bakanlık Açıklama Yaptı

Bakanlıktan gelen açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait 4 helikopter ile Manisa'nın Gördes ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmalarına havadan destek sağlıyoruz." ifadelerine yer verildi. Bu destekle, yangının kontrol altına alınmasına yönelik çalışmaların hızlandırılması hedefleniyor.

Yangınla Mücadele Devam Ediyor

Şu anda, yangındaki durum ve ilerleyen süreç hakkında detaylı bilgilendirmelerin yanı sıra, yerel ekipler de alanında çalışmalara devam ediyor.