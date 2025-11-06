Görevden Dönen Ticaret Müşavirleri Kayserili Sanayicilerle Tecrübelerini Paylaştı

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda ve Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) organizasyonuyla gerçekleştirilen ‘Görevden Dönen Ticaret Müşavirleri ile Birebir Görüşme Etkinliği’, Ticaret Müşavirleri ve Ticaret Ataşelerinin yurtdışı tecrübelerini yerel sanayicilerle paylaşmasını sağladı.

Uluslararası tecrübeler Kayseri sanayisine aktarıldı

Programa; Güney Kore, Almanya, Polonya, Fas, Cezayir, Slovakya, Mısır, Uganda, Rusya ve Hırvatistan’da görev yapmış bakanlık personeli katıldı. Farklı coğrafyalarda görev alan ticaret temsilcileri ile Kayserili sanayiciler arasında pazar değerlendirmesi, ihracat fırsatları ve saha tecrübeleri üzerine yoğun bilgi alışverişi gerçekleştirildi.

KAYSO Yönetim Kurulu Üyesi M. Nebi Doğan, ticaret müşavirleriyle buluşmada Kayseri sanayisinin üretim ve ihracattaki konumuna vurgu yaptı. Doğan, şehrin girişimci ruhu, güçlü üretim altyapısı ve ihracat kültürü sayesinde uluslararası pazarlarda daha fazla pay alma potansiyeline sahip olduğunu belirtti ve etkinliğin Kayseri’nin ihracat vizyonuna katkı sağladığını ifade etti.

Ardından KAYSO Genel Sekreteri İsmail Tartuk tarafından Kayseri ekonomisi, üretim kapasitesi, ihracat yapısı ve öne çıkan sektörlere ilişkin kapsamlı bir sunum yapıldı. Sunum ve değerlendirmelerin ardından ticaret müşavirleri ile Kayserili firmalar birebir görüşmelere geçti.

Birebir görüşmelerde doğrudan bilgi fırsatı

İş dünyası temsilcileri, hedef pazarlara ilişkin güncel bilgiler ile ticaret müşavirlerinin saha tecrübeleri ışığında ülkelerdeki ticaret fırsatları, pazar dinamikleri ve ihracat süreçleri hakkında doğrudan bilgi edinme imkânı buldu.

Etkinlik, 60’dan fazla sanayicinin katılımı ile gerçekleşti ve Türkiye genelinde yapılan benzer organizasyonlar arasında en yüksek katılımlı program olma özelliğini taşıdı.

YURT DIŞI GÖREV SÜRELERİNİ TAMAMLAYARAK TİCARET BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATINDA GÖREVE BAŞLAYAN TİCARET MÜŞAVİRLERİ VE TİCARET ATAŞELERİNİN EDİNDİKLERİ BİLGİ VE TECRÜBELERİ FİRMALARLA PAYLAŞMALARI AMACIYLA TİCARET BAKANLIĞI KOORDİNASYONUNDA, KAYSERİ SANAYİ ODASI (KAYSO) ORGANİZASYONUYLA ‘GÖREVDEN DÖNEN TİCARET MÜŞAVİRLERİ İLE BİREBİR GÖRÜŞME ETKİNLİĞİ’ DÜZENLENDİ.