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Göreve giderken kazada şehit olan Ordulu polis memuru Cemalcan Ev'e son veda

Kocaeli'nde trafik kazası geçiren polis memuru Cemalcan Ev şehit oldu. Ev'in cenazesi bugün memleketi Ordu'ya uğurlanacak.

Yayın Tarihi: 30.06.2024 12:54
Güncelleme Tarihi: 30.06.2024 12:54
Göreve giderken kazada şehit olan Ordulu polis memuru Cemalcan Ev'e son veda

Kocaeli'nde Trafik Kazası Şehit Var

Kocaeli'nde 29 Haziran 2024 tarihinde acı bir olay yaşandı. Polis memuru Cemalcan Ev, göreve giderken D-100 Karayolu'nda kaza yaptı. Kazada ağır yaralanan Ev, Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan Ev'in acı haberi sevenlerini yasa boğdu.

Ordulu olan Cemalcan Ev, Polis Akademisi'nden mezun olduktan sonra Kocaeli'de görev yapmaya başladı. Trafik polis memuru olarak görev yapan Ev, mesleğini severek icra eden ve çevresinde sevilen bir isimdi.

Ev'in şehit haberi, ailesine polis memurları tarafından bildirildi. Ailesinin acısı tarifsizdi. Ev'in babası, oğlunun şehit haberini aldığında yıkıldığını ve inanamadığını söyledi.

Cenaze Töreni ve Defnedileceği Yer:

Şehit polis memuru Cemalcan Ev'in cenazesi, bugün saat 10.00'da Kocaeli Emniyet Müdürlüğü önünde yapılacak törenin ardından memleketi Ordu'ya gönderilecek. Cenaze, Gölköy ilçesine bağlı Kaleköy Köy Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazından sonra aynı yer mezarlığına defnedilecek.

Tören: Kocaeli Emniyet Müdürlüğü önü, 30 Haziran 2024 Cuma, saat 10.00

Cenaze Namazı: Gölköy Kaleköy Köy Camii, 30 Haziran 2024 Cuma, ikindi namazı sonrası

Defnedileceği Yer: Gölköy Kaleköy Köy Mezarlığı

Şehit polis memuru Cemalcan Ev'in şehit haberi, sosyal medyada da büyük üzüntüye yol açtı. Birçok vatandaş, Ev'e Allah'tan rahmet, ailesine ise başsağlığı diledi.

Kocaeli Valiliği ve Emniyet Müdürlüğü, şehit polis memuru Cemalcan Ev için taziye mesajı yayınladı. Mesajda, Ev'in şehidinin polis teşkilatı ve millete büyük bir kayıp olduğu belirtildi.

Cemalcan Ev, görevine giderken şehit olarak son görevini tamamladı. Ev'in şehadeti, polis memurlarının her zaman görevinin başında olduğunu ve canlarını feda etmeye hazır olduklarını gösterdi.

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