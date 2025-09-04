DOLAR
Görkem Barış Tantekin Resmen Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Oldu

Görkem Barış Tantekin, 3 Eylül itibarıyla Belçika Kraliyet Sarayı'nda Kral Philippe'e güven mektubunu sunarak Brüksel Büyükelçisi görevine başladı.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 14:53
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 15:05
Kral Philippe'e güven mektubu sunuldu

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Görkem Barış Tantekin, görevine resmen başladı. Belçika Kraliyet Sarayı'nda dün düzenlenen törende Kral Philippe'ye güven mektubunu sunan Tantekin, 3 Eylül itibarıyla görevine resmen başlamış oldu.

Güven mektubu takdiminin ardından Kral Philippe ile Büyükelçi Tantekin, yaptıkları görüşmede ikili ilişkiler ile bölgesel gelişmeleri ele aldı. Görüşmede, müttefik ve dost ülkeler olan Türkiye ile Belçika arasındaki mevcut güçlü ilişkilerin daha da geliştirilmesi ve işbirliğinin derinleştirilmesi yönünde karşılıklı kararlılık teyit edildi.

Kariyer ve kişisel bilgiler

Ankara'da 8 Temmuz 1974'te doğan Tantekin, yüksek öğrenimini Fransa'da tamamladı. Evli ve bir çocuk babası olan Tantekin, 2017- 2020 yıllarında Paris Başkonsolosu, son olarak ise Litvanya Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak görev yaptı.

