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Görme Bozukluğu Tedavisinde Yapay Kök Hücrelerden Başarı

Yapay kök hücreler, görme bozuklukları olan hastalarda umut verici sonuçlar ortaya koydu.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 17:50
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 17:50
Görme Bozukluğu Tedavisinde Yapay Kök Hücrelerden Başarı

Görme Bozukluğu Tedavisinde Yeni Ufuklar

Japonya ve İngiltere'den bilim insanları, görme bozukluğunun tedavisinde kullanılan yapay kök hücrelerin başarılı sonuçlar verdiğini açıkladı. Cardiff Üniversitesi, Japonya'daki iPS Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi (CiRA) ve Osaka Üniversitesinden gelen araştırmacılar, ileri derecede görme bozukluğu yaşayan 4 hastanın korneasına indüklenmiş pluripotent kök hücreleri (iPS) nakletmişti.

İyileşme İşaretleri

Araştırma sonuçlarına göre, nakledilen iPS hücrelerinin, ileri derecede görme bozukluğu olan 3 hastanın görme yetisinde 1 yıldan fazla süreyle kayda değer iyileşmeler gözlemlendi. Son hastada da görme yetisinde iyileşme belirtisi görülmesine rağmen, bu etkinin uzun sürmediği belirtildi.

Yan Etki Gözlemlenmedi

Hastaların şimdiye kadar herhangi bir yan etkiyle karşılaşmadığını ifade eden araştırmacılar, tedavi yönteminin etkilerinin daha iyi gözlemlenebilmesi için daha fazla nakil gerçekleştirmek gerektiğine dikkat çekti. Araştırmanın bulguları The Lancet dergisinde yayımlandı.

İndüklenmiş Pluripotent Kök Hücrelerin Öne Çıkan Özellikleri

ABD merkezli Mayo Clinic internet sitesine göre, iPS hücreleri, normal hücrelerden gen değişiklikleriyle elde edilen embriyonik kök hücrelerdir. Bu hücreler, vücuttaki hastalıklı doku ve organları onarma potansiyeline sahiptir.

Nobel Tıp Ödülü ile Taçlandırılan Buluş

İndüklenmiş pluripotent kök hücrelerin ilk geliştiricisi, Japonya'nın Kyoto Üniversitesinden Şinya Yamanaka'dır. Yamanaka, 2012 yılında bu buluşuyla Nobel Tıp Ödülü'ne layık görülmüştür. İlk klinik testler ise 2014 yılında Japonya'nın Riken Enstitüsü tarafından gerçekleştirilmiş, iPS hücreleriyle sağlıklı göz retinası dokusu başarılı bir şekilde bir hastaya nakledilmiştir.

Ayrıca, iPS hücreleri, Parkinson ve kalp hastalığı tedavileri, ilik nakli ve omurilik onarımı gibi diğer tıbbi uygulamalarda da kullanılmaktadır.

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