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Görme Engelli Emirhan Bülbül'ün Müzik Yolculuğu

Kocaeli'de görme engelli genç kemençe ile hem hayata tutunuyor hem de Karadeniz kültürünü yaşatıyor.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 11:03
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 11:17
Görme Engelli Emirhan Bülbül'ün Müzik Yolculuğu

Kemençeyle Hayata Tutunma

Kocaeli'de doğuştan görme engelli olan 19 yaşındaki Emirhan Bülbül, 6 yıl önce öğrendiği kemençe ile toplumsal etkinliklerde sahne alarak hayatına renk katıyor. Emirhan, bu süreçte sadece müzikle uğraşmakla kalmıyor, aynı zamanda Karadeniz kültürünün de taşıyıcısı oluyor.

Hayatta Engelleri Aşmak

Bülbül, 13 yaşında kemençe çalmaya başladığını ve amcasının kendisine örnek olduğunu ifade ediyor. "Kemençe çalmaya merak saldım. Zaten Karadeniz müzikleri ile iç içe büyüdüm," diyen Emirhan, bu müzik enstrümanını öğrenmek için halk eğitim merkezine katıldığını belirtiyor. Kendisini sürekli geliştirdiği için, düğün ve şenliklerde sahne almaya başladı.

Duygusal Bir Bağ

Emirhan, müziğin kendisine huzur verdiğini ve insanları mutlu etmenin keyfini çıkardığını söylüyor. "Engelli bireyler her zaman sosyal olmalı. Kemençenin Karadeniz kültürünün en önemli parçalarından biri olduğunu düşünüyorum," diye ekliyor.

Geleceğe Umutla Bakıyor

Emirhan, kendini geliştirmeye devam edeceğini belirterek, "Farklı illerden davetler alıyorum ve bu etkinliklerde kemençemi çalarak müzikle kendimi buldum. Beni mutlu eden her sahne, benim için yeni bir tecrübe," şeklinde konuşuyor. Ayrıca, davul, darbuka ve bateri gibi başka enstrümanlarla da ilgilendiğini vurguluyor.

Emirhan Bülbül, kemençeyle insanların kalbine ve duygularına dokunmayı amaçlıyor. Onun hikayesi, azim ve sevginin sınır tanımadığını bir kez daha gösteriyor.

Kocaeli'de yaşayan doğuştan görme engelli Emirhan Bülbül (19), çaldığı kemençeyle moral bulmanın...

Kocaeli'de yaşayan doğuştan görme engelli Emirhan Bülbül (19), çaldığı kemençeyle moral bulmanın yanı sıra şenlik ve düğünlerde de sahne alarak Karadeniz kültürünü yaşatmaya çalışıyor.

Kocaeli'de yaşayan doğuştan görme engelli Emirhan Bülbül (19), çaldığı kemençeyle moral bulmanın...

Kocaeli'de yaşayan doğuştan görme engelli Emirhan Bülbül (19), çaldığı kemençeyle moral bulmanın yanı sıra şenlik ve düğünlerde de sahne alarak Karadeniz kültürünü yaşatmaya çalışıyor.

Kocaeli'de yaşayan doğuştan görme engelli Emirhan Bülbül (19), çaldığı kemençeyle moral bulmanın...

Kocaeli'de yaşayan doğuştan görme engelli Emirhan Bülbül (19), çaldığı kemençeyle moral bulmanın yanı sıra şenlik ve düğünlerde de sahne alarak Karadeniz kültürünü yaşatmaya çalışıyor.

Kocaeli'de yaşayan doğuştan görme engelli Emirhan Bülbül (19), çaldığı kemençeyle moral bulmanın...

Kocaeli'de yaşayan doğuştan görme engelli Emirhan Bülbül (19), çaldığı kemençeyle moral bulmanın yanı sıra şenlik ve düğünlerde de sahne alarak Karadeniz kültürünü yaşatmaya çalışıyor.

Kocaeli'de yaşayan doğuştan görme engelli Emirhan Bülbül (19), çaldığı kemençeyle moral bulmanın...

Kocaeli'de yaşayan doğuştan görme engelli Emirhan Bülbül (19), çaldığı kemençeyle moral bulmanın yanı sıra şenlik ve düğünlerde de sahne alarak Karadeniz kültürünü yaşatmaya çalışıyor.

Kocaeli'de yaşayan doğuştan görme engelli Emirhan Bülbül (19), çaldığı kemençeyle moral bulmanın...

Kocaeli'de yaşayan doğuştan görme engelli Emirhan Bülbül (19), çaldığı kemençeyle moral bulmanın yanı sıra şenlik ve düğünlerde de sahne alarak Karadeniz kültürünü yaşatmaya çalışıyor.

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