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Görme Engelli Judocu Ecem Taşın Çavdar'dan İlham Verici Mesaj: Hayatınıza Sporla Dönün

Görme engelli milli judocu Ecem Taşın Çavdar, sporun engellilere kattığını ve ilham verme amacını paylaştı.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 11:44
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 12:20
Görme Engelli Judocu Ecem Taşın Çavdar'dan İlham Verici Mesaj: Hayatınıza Sporla Dönün

Engelli Bireylerin İhtiyaç Duyduğu İlham

Bursa'da yaşayan görme engelli milli paralimpik judocu Ecem Taşın Çavdar, sporu hayatında bir dönüm noktası olarak tanımlıyor. 2024 Paralimpik Oyunları'nda J1 kategorisinde bronz madalya elde eden Çavdar, engellilerin toplumda kendilerini nasıl daha iyi ifade edebileceklerine dair önemli mesajlar veriyor.

Sporun Hayata Katkısı

Çavdar, 7-14 Ocak Görme Engelliler Haftası vesilesiyle yaptığı açıklamalarda, engelli bireylerin çok iyi bildiği temel sorunlardan birinin, kendi içlerine kapanmaları olduğunu vurguladı. "Geçmişte öz güvensizdim ama şimdi bastonumu aldığımda tüm dünyayı gezebileceğimi hissediyorum. Spor bana bunu kazandırdı" diye belirten Çavdar, sporun hayata bağlanmadaki önemini dile getirdi.

Hastalığıyla Mücadele Süreci

18 yaşında tavuk karası hastalığı teşhisi konulduğunu hatırlatan Çavdar, görme kaybının %90'ı geçtiğini ve bu sürecin başlangıcında yaşadığı depresyonu spor sayesinde aştığını açıkladı. "Spor, yalnızca fiziksel olarak değil, psikolojik olarak da beni güçlendirdi," dedi.

Kendini Savunmayı ve Güçlenmeyi Öğrendim

Atletizm ile başladığı spor yolculuğu, judo ile hayat buldu. "Judoya başlamak hayatımı değiştiren o ilk adımdı. Bu sayede engelli olduğumu kabullendim ve aşmayı öğrendim. Kendimi savunabiliyorum, yolda daha özgür hareket edebiliyorum" diye ekledi.

Empati ve Anlayışın Önemi

Çavdar, engelli bireylerin sık sık çevresel faktörler nedeniyle dışarı çıkmaya çekindiklerine dikkat çekti. "İlk engelli olduğumda 6 ay dışarı çıkmadım, ancak günümüzde yaklaşık 40 ülkeyi gezdim," diyerek kendi gelişim sürecine işaret etti.

Engellilere Mesaj: Dışarı Çıkın ve Kendinize Güvenin

Ecem Taşın Çavdar, "Hedefim Türk bayrağını en yukarılara taşımak, başarılarımla engellilere ilham olmak" dedi. Engelli bireylere cesaret aşılamak için yarıştığını belirten Çavdar, insanların kendilerine güvenerek dışarı çıkmalarının önemini vurguladı.

Umudu Yayıyor

Çavdar, sporun yalnızca bireysel bir başarı değil, aynı zamanda toplumsal bir motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti. "Siz de başarabilirsiniz. Aynı amaçla yola çıkıyoruz; hayatınıza sporla yön vermek ve pes etmemek için!" diye sonlandırdı. Bu mesajlar, sadece engelli bireyler için değil, tüm toplum için büyük bir umut ve motivasyon kaynağı oluşturuyor.

Bursa'da yaşayan ve 2024'te Paris'te düzenlenen Paralimpik Oyunları'nda J1 kategorisinde bronz...

Bursa'da yaşayan ve 2024'te Paris'te düzenlenen Paralimpik Oyunları'nda J1 kategorisinde bronz madalya kazanan görme engelli milli paralimpik judocu Ecem Taşın Çavdar, AA muhabirine, 7-14 Ocak Görme Engelliler Haftası dolayısıyla engelli yaşamını, sporun hayata kattığı değerleri ve kariyer hedeflerini anlattı.

Bursa'da yaşayan ve 2024'te Paris'te düzenlenen Paralimpik Oyunları'nda J1 kategorisinde bronz...

Bursa'da yaşayan ve 2024'te Paris'te düzenlenen Paralimpik Oyunları'nda J1 kategorisinde bronz madalya kazanan görme engelli milli paralimpik judocu Ecem Taşın Çavdar, AA muhabirine, 7-14 Ocak Görme Engelliler Haftası dolayısıyla engelli yaşamını, sporun hayata kattığı değerleri ve kariyer hedeflerini anlattı.

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