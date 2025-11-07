Görme Engelli Kemal Çoban ORMEK’te Piyano ile Hayata Dokunuyor

Kalbiyle hissederek çalıyor

Ordu’da yaşayan 30 yaşındaki Kemal Çoban, görme engelli olmasına rağmen Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (ORMEK) aracılığıyla piyano öğrenerek yeni bir dünya araladı.

Ordu’nun Fatsa ilçesinde memur olarak görev yapan Çoban, doğuştan gelen rahatsızlığı nedeniyle zamanla görme yeteneğini kaybetmeye başladı. Bu duruma rağmen hayallerinden vazgeçmeyen Çoban, ORMEK ile tanıştıktan sonra kısa sürede dikkat çekici bir ilerleme kaydetti.

Öğretmenlerinin ve arkadaşlarının takdirini toplayan Çoban, görme engeline rağmen notaları kalbiyle hissederek çaldığını söylüyor. Her tuşa dokunduğunda yaşam sevincinin daha da güçlendiği vurgulanıyor.

"Piyano çaldıkça çok mutlu oluyorum"

Çoban, kurslarını aksatmadan sürdürdüğünü ve yıllardır süren enstrüman çalma hayalini ORMEK sayesinde 2024 yılında gerçekleştirdiğini aktarıyor: "Adalet Bakanlığında memur olarak çalışıyorum. Aynı zamanda yüksek lisans öğrencisiyim. İş ve eğitimim haricinde kalan boş zamanlarımda piyano enstrümanı ile uğraşıyorum. Piyano ile 2024 yılında ORMEK vasıtası ile tanıştım. Yıllardır bir enstrüman çalmak istiyordum ama bu imkânı bir türlü bulamamıştım. Şimdi ORMEK vasıtası ile bu hayalimi gerçekleştirdim. Müzik hem ruhuma hem de kişisel gelişimime önemli katkılarda bulundu. Notaları ve parçaları öğrendikçe, kendim çalmaya başladıkça mutlu oldum. ORMEK’in bu imkanları biz engelli bireylere sağladığı için çok mutluyum. Sevgili hocalarıma, ORMEK’e ve bize bu imkanı sağlayan Ordu Büyükşehir Belediyesine ve onun değerli Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür ederim."

ORMEKte müzik eğitimi veren Dilara Gönül ise Çoban’ın azmi ve başarısının herkese örnek olması gerektiğini vurguladı. Gönül, sanatın önüne hiçbir engelin geçemeyeceğini yakından gördüklerini sözlerine ekledi.

