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Görme Engelli Tolga Dokuyucu, Paralimpik Oyunlar'a Katılmayı Hedefliyor

Görme engelli jokey Tolga Dokuyucu, paraspor dalında Türkiye'yi temsil etmeyi amaçlıyor.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 11:21
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 11:21
Görme Engelli Tolga Dokuyucu, Paralimpik Oyunlar'a Katılmayı Hedefliyor

Görme Engelli Tolga Dokuyucu, Paralimpik Oyunlar'a Katılmayı Hedefliyor

Ankara'da jokeylik yaparken geçirdiği kaza sonucu görme yetisini kaybeden Tolga Dokuyucu, at sevgisini asla yitirmedi. Paralimpik oyunlara katılan ilk Türk sporcu olmayı hedefleyen Dokuyucu, bu amacını gerçekleştirmek için azimle çalışmalarını sürdürüyor.

Talihsiz Kaza ve Yeniden Doğuş

Profesyonel jokeylik kariyerine 2002 yılında başlayan Dokuyucu, 16. yılında yarışa hazırladığı atın üzerinden düşerek kafasında ciddi bir travma geçirdi. Kaza sonrası görme yetisini tamamen kaybeden 39 yaşındaki iki çocuk babası, rehabilitasyon sürecinde Braille alfabesini, akıllı telefon ve bilgisayar kullanımını öğrenerek bağımsız hareket etmenin yollarını keşfetti.

Uzun ve zorlu bir tedavi sürecinin ardından ailesinin desteğiyle yeniden ata binen Dokuyucu, Ankara Binicilik ve İhtisas Kulübü'nde antrenör Murat Erdoğan ile birlikte çalışmalarına başladı. Hedefi ise 2028 Paralimpik Oyunları'na katılmak.

“Ata Binerken Korkmuyorum”

Görme engelli olarak 5 yıldır binicilik yapan Dokuyucu, ata binerken korkmadığını belirtiyor. “Ata binmeyi çok seviyorum. Görmediğim için hayal gücüm giderek zenginleşti. Ben görmesem de at benim gözüm olur” diyor. Attan düşmesinin ardından kazada kırılan bacağını iyileştirmek için uzun süre bekledi ve sonrasında spora dönüş yaparak at sevgisini yeniden yaşadı.

Hedefler ve Gelecek

Tolga Dokuyucu, “Atın üstünde olduğum zaman huzur buluyorum” diyerek sporun onun için ne kadar önemli olduğunu vurguluyor. Dokuyucu, ilk hedefinin ulusal yarışlara katılmak, ardından Paralimpik Oyunlar'a gitmek olduğunu belirtiyor.

Antrenör Murat Erdoğan'ın Destekleri

Antrenör Murat Erdoğan, Tolga’yla tanışmanın kendisi için bir şans olduğunu dile getiriyor. “Tolga, korkmamış ya da yılmamış. Onun azmi ve at sevgisi bizi bir araya getirdi” diyen Erdoğan, Dokuyucu’nun başarılı bir para dresaj sporcusu olabilmesi için gerekli desteği sağlamaya çalıştığını belirtti.

Türkiye'de görme engelli olan bir para dresaj sporcusunun sayısının çok az olduğunu belirten Erdoğan, Tolga'nın bu alandaki azmi ile fark yarattığını ifade ediyor.

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