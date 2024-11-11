Görme Engelliler Görsel Medyada Eşit Erişim Talep Ediyor

Görme Engellilerden Erişim İçin Sesli Betimleme Talebi

Görme engelli bireyler, görsel medyaya erişimde eşitlik talep ediyor. Görme engelli İngilizce öğretmeni Sümeyye Damat, sesli betimlemenin önemine vurgu yaparak, "Artık Engelsiz TRT ve Engelsiz Kanal D gibi platformlarda diziler sesli betimlemesi ve işaret diliyle yayınlanıyor. Ancak, dizileri yayınlandığı günde takip etme imkanımız olmuyor," dedi.

Sesli Betimlemenin Önemi

Damat, sesli betimlemenin, dizi ve filmlerde olayların mekanını, zamanını, karakterleri ve sessiz gelişen olayları daha iyi anlamak adına kritik bir araç olduğunu belirtti. "Sesli betimleme, ses unsurlarının kullanılmadığı sahnelerde yapılıyor. Bizler bu tür sahneleri algılayamıyoruz," ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki Gelişmeler

Görme engelli bireyler için sesli betimleme alanındaki ilk adımların, 2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alam Film Merkezi ve Boğaziçi Engelliler Komisyonu iş birliğiyle atıldığını hatırlatan Damat, bu çalışmanın daha sonra Sesli Betimleme Derneği adı altında örgütlendiğini söyledi.

Gelişmeler ve Beklentiler

Damat, sesli betimlemenin Türkiye’de daha yaygın hale geldiğini ifade ederek, "Artık bazı kanallarda sesli betimleme mevcut. Ancak, bu betimlemeler, diziler yayınlandıktan bir hafta sonra sunuluyor. Bu durum, bizlerin dizi ve filmleri izlerken geri planda kalmasına neden oluyor,” dedi.

Sonuç olarak, sesli betimlemenin, görme engelliler için içeriklere erişilebilirliği artırdığını vurgulayan Damat, sesli kitaplar gibi dizilerin de aynı gün dinlenip izlenebilmesi gerektiğini belirtti. Damat, teknoloji çağında bu tür erişim sorunlarının aşılmasını ve görme engelliler için tamamen erişilebilir bir hayat sağlanmasını umut ettiğini ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.