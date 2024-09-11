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Görme Engelliler ve Sahipsiz Köpekler: Çözüm Arayışında Ortaklaşma

Görme engelli bireyler, sahipsiz köpeklerin yarattığı tehlikelerle karşı karşıya. Çözüm önerileri gündemde.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 11:48
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 11:48
Görme Engelliler ve Sahipsiz Köpekler: Çözüm Arayışında Ortaklaşma

Görme Engelli Bireyler Tehlike Altında

Emre Taşgın: "Sahipsiz köpekler, görme engelliler için büyük bir risk yaratıyor..." Görme engelli aktivist Emre Taşgın, sokaklarda beyaz baston ile dolaşan görme engelli bireylerin, sahipsiz köpekler nedeniyle tehlikelerle karşılaştığını belirtti.

Köpek Saldırıları ve Yaşanan Problemler

Taşgın, sokak köpeklerinin görme engelli bireyler için ciddi tehdit oluşturduğunu vurgulayarak, birtakım saldırılara maruz kalan engellilerin çoğunluğunun bu durumdan zarar gördüğünü ifade etti. Özellikle, köpeklerin beyaz bastonları saldırı objesi olarak algılayarak engellilere saldırdığına dikkat çekti.

Barınakların Önemi ve Çözüm Önerileri

Engelli hakları savunucusu Taşgın, hayvanların barınaklarda daha güvenli bir yaşam sürdürebileceğini belirterek, barınakların iyileştirilmesi ve daha nitelikli alanlara dönüştürülmesi çağrısında bulundu. "Sahipsiz hayvanların barınaklarda yaşaması, hem insanlar hem de köpekler açısından daha sağlıklıdır," dedi.

Görme Engellilerin Hakları ve Ayrımcılık

Taşgın, hayvan haklarını savunurken engelli bireylerin durumunun göz ardı edilmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti. Özellikle, engelli bireylerin dışarı çıkmasını engelleyen bir söylem geliştirilmesi, açıkça engelli ayrımcılığına neden oluyor.

Çözüm İçin İşbirliği ve Anlayış

Engelli camiası ve hayvanseverlerin bir araya gelmesi gerektiğini vurgulayan Taşgın, her iki tarafın haklarının savunulması gerektiğini ifade etti. "Sahipli köpeklerin sokağa bırakılmasının önüne geçilmesi için nitelikli barınaklar ve sahiplendirme sistemleri oluşturulmalı," diyerek önemli çözüm önerileri sundu.

Toplumsal Bilinçlenme Gerekli

Farklı toplumsal kesimlerin, hayvan hakları ve engelli hakları konusundaki kaygılarının ortak bir masada görüşülmesi gerektiğini savunan Taşgın, bu konuda atılacak adımların çözüm sürecini hızlandıracağını belirtti.

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