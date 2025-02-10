Gözaltındaki Arkadaşına Uyuşturucu Götüren Sanığa 15 Yıl Hapis İstemli Dava Açıldı

Adana'da dikkat çeken bir olayda, gözaltındaki arkadaşına döner ekmeği arasına gizlediği uyuşturucuyu götürdüğü öne sürülen sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, tutuksuz sanık Y.Ç. hakkında uyuşturucu ticareti yaptığı iddiaları doğrultusunda hazırlanan iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede, 7 Haziran 2024'te, sanık Y.Ç.'nin, farklı bir suçtan gözaltına alınan arkadaşı M.U.'ya yemek götürme bahanesiyle döner ekmeği arasına gizlice uyuşturucu koyduğu belirtildi. Polis merkezi içerisinde gerçekleştirilen aramada, ekmek arasında 2 uyuşturucu hap tespit edildiği ifade edildi.

İddianamede, Y.Ç.'nin uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

Sanığın, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek savunma yaptığı öğrenildi. Yargılama süreci önümüzdeki günlerde başlayacak.