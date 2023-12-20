Gözden kaçan bu detay emekliliğinizi yakabilir! Tüm maaş geri alınıyor

Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi kapsamında başvuruda bulunan 200 bin kişinin talepleri reddedildi. NTV yayınında açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, başvuruların neden iptal edildiğine dair detayları paylaştı. Özgür Erdursun'un dikkat çeken açıklamaları, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusundaki gelişmeleri merak konusu haline getirdi.

Erdursun, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Birincisi, kendi şirketinde sigortalı olanlar ve ortak olduğu şirkette sigortalı olanlar. Kanuna uygun şekilde bir kişi, 2008'den önce bir işletmede çalışırken hisse almışsa sigortalı olarak devam edebilir. Ancak, kendi şirketinde sigortalı olanlar, şirketi kurduktan sonra prim ödemesine devam etmişse, bu durumda Bağ-Kur'a geçmeleri gerekiyor. 01.12.2008'den sonra bu duruma izin verilmediği için SSK'dan emekli olmayı düşünenler, Bağ-Kur'a geçerek 7 bin 200 gün (kadınlar için) veya 9 bin gün (erkekler için) tamamlamaları gerekebilir."

EYT BAŞVURULARI REDDEDİLEBİLİR!





Emeklilik bekleyenlerin karşılaşabileceği durumları da açıklayan Erdursun, şunları söyledi: "Başkasının primleri, yanlışlıkla sizin primlerinizle birleştirilmişse, örneğin hizmet dökümünde istenen gün sayısı tamamlanmış gibi görünse bile, SGK tarafından yapılan tespit sonucunda emeklilik başvurusu reddedilebilir. Ayrıca, Bağ-Kur primlerini ödememiş olanlar var. Bir kişi, kendi iş yerinin ortağı olduysa ve Bağ-Kur primlerini ödemediyse, doğum veya askerlik borçlanması yapsa dahi emeklilik başvurusu hatalı olabilir. SGK'nın tespiti sonucu, bu borçlanmaların iptali ve emekliliğin geri alınması söz konusu olabilir."

Erdursun, açıklamasının devamında şu uyarıda bulundu: "'Bağ-Kur'lu olduğunuz dönemde prim borçlarınızı ödemediğiniz tespit edildiğinde veya yanlış borçlanma yapıldığında, emeklilik başvurusu reddedilebilir. Bu gibi durumların tespiti sonucunda başvurular iptal edilebilir ve emeklilik süreci etkilenebilir."