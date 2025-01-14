Gözetim Teknolojileri Beynin Bilgi İşleme Biçimini Değiştiriyor

Araştırma, gözetim teknolojilerinin hem insan davranışlarını hem de beynin bilgi işleme sürecini etkilediğini gösteriyor.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 16:46
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 16:46
Gözetim Teknolojileri Beynin Bilgi İşleme Biçimini Değiştiriyor

Gözetim Teknolojileri ve İnsan Algısı

Yeni bir araştırma, çoğunlukla güvenlik amaçlı kullandığımız gözetim teknolojilerinin, insan davranışlarını etkilemenin yanı sıra, beynin bilgi işleme ve algılama biçimini de değiştirdiğini ortaya koyuyor.

Avustralya'daki Sydney Teknoloji Üniversitesi'nden bilim insanları, araştırma kapsamında iki gruba ayrılan 54 lisans öğrencisine doğrudan ya da kaçamak şekilde kendilerine doğru bakan 144 yüzün görüntülerini gösterdi.

Deney Süreci

Katılımcılardan bir gözlerine yüzlere ait görüntüler, diğer gözlerine ise hızla yanıp sönen bir görsel gösterildi. Bir grup öğrencinin, kapalı devre güvenlik kameraları (CCTV) tarafından izlendikleri esnada bu görevi tamamlaması sağlandı; diğer grup ise hiçbir gözetim altında olmadan deneyi gerçekleştirdi.

Sonuçlar ve Bulgular

Deney sonucunda her iki grup katılımcının da doğrudan kendilerine bakan yüzleri daha hızlı tespit ettikleri belirlendi. Ancak izlendiklerini bilen katılımcıların algılama biçimlerinin, diğer gruba kıyasla yaklaşık 1 saniye daha hızlı olduğu tespit edildi. Bu hızlı tepkinin katılımcıların bilinci dışında gerçekleştiği vurgulandı.

Araştırmacılar, "sadece izlendiğini bilmenin bile diğer insanların bakışlarına yönelik farkındalığı bilinçsiz şekilde artırabileceğini" belirttiler. Ayrıca, güvenlik kameralarının gösterilmediği ya da izleneceklerinin belirtilmediği durumlarda katılımcıların hafif bir izlenme hissi yaşadıklarını ifade ettiler.

Önemli Çıkarımlar

Sonuçların, insanların gözlemlendiklerini hissetmesi konusunda doğuştan gelen bir önyargıya sahip olduklarına işaret ettiğini kaydeden araştırmacılar, çalışmanın ruh sağlığı ve sosyal etkileşim açısından önemli çıkarımlar sunduğunu belirttiler.

Bu çarpıcı araştırma, "Neuroscience of Consciousness" dergisinde yayımlandı.

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