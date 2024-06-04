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Gözler Kabine Toplantısı’nda! Kurban Bayramı tatil kararı için nefesler tutuldu

28 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşen genel seçimlerin ardından bir yıl geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimler ardından yaşanan bir yılın değerlendirmesini yapacağı Kabine Toplantısı’nı bugün toplayacak. Peki Kabine Toplantısı’nda neler konuşulacak? Kurban Bayramı tatiline gözler çevrilmişken, tatil 9 gün uzatılacak mı? İşte bugün gerçekleşecek kritik Kabine Toplantısı’nın detayları…

Yayın Tarihi: 04.06.2024 09:21
Güncelleme Tarihi: 04.06.2024 09:21
Gözler Kabine Toplantısı’nda! Kurban Bayramı tatil kararı için nefesler tutuldu

28 Mayıs 2023 tarihinde ülke genelinde gerçekleşen genel seçimlerin ardından bir sene geride bırakıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen bir senenin değerlendirmesini yapacağı bir Kabine Toplantısı düzenleyeceğini paylaştı. Bugün gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı’nda geçen bir senenin değerlendirilmesinin yanı sıra pek çok kişinin merakla beklediği Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olup olmayacağı konusu da tartışılacak. Beştepe’de düzenlenecek olan Kabine Toplantısı için saatler kaldı. Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi Kurban Bayramı’nda da ara günlerin dahil edilip bayramın 9 güne uzatılıp uzatılmayacağı büyük bir merak konusu.

Gözler Kabine Toplantısı’nda! Kurban Bayramı tatil kararı için nefesler tutuldu

Kurban Bayramı tatili kaç gün?

Ramazan Bayramı’nda alınan karar ile birlikte; hafta sonları da bağlanmış, bayram tatili uzatılmıştı. Kurban Bayramı’na sayılı günler kala ise vatandaşlar bu bayramda da tatil günlerinin uzatılıp uzatılmayacağı konusunu merak ediyor. Bugün Beştepe'de gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı’nda, vatandaşların beklediği cevabın kararı verilecek. Bayram tatilinin ele alınacağı kabine toplantısında; 16 - 17 - 18 ve 19 Haziran 2024 tarihine ekleme yapılarak bayramın 9 güne uzatılması söz konusu.

Kabine Toplantısı’nda neler konuşulacak?

Kurban Bayramının 9 güne uzatılması konusunun yanı sıra Kabine Toplantısı’nda başka hangi konuların masaya yatırılacağı da büyük bir merak konusu. Alınan bilgiler kapsamında, Beştepe’de yapılacak toplantıda ekonomi programı da ele alınacak. Fahiş fiyatlarla mücadele ve alım gücünü yükseltme gibi durumların tartışılacak olduğu masada, terörle mücadele konusu da ele alınacak. Hazırlıkları devam eden 9.’uncu yargı paketi ile ilgili son durumunda konuşulacak detaylar arasında yer alması bekleniyor.

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