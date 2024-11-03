GPS Modülünü Sökerek Araç Değişimi Yapan 5 Şüpheli Yakalandı

Ankara'da Hırsızlık Operasyonu

Başkent Ankara'da, kiraladıkları araçların GPS modülünü sökerek suç unsurlarına dahil eden beş zanlı gözaltına alındı.

Olayın Gelişimi

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık çetesinin araç kiralama şirketlerini hedef aldığını belirledi. Yapılan incelemelerde, çetenin kiraladıkları araçları Ankara’ya getirerek, üzerlerinde bulunan GPS modüllerini sökerek bunlarla çalıntı, kaçak veya hasar görmüş araçların yerini değiştirdikleri ortaya çıktı.

Kayseri'den Kiralama ve El Koyma

Son olarak Kayseri'den kiralanan üç aracın GPS modüllerinin söküldüğünü tespit eden polis, ilgili iş yerlerine getirilen araçları takip ederek change işlemi yapılmadan el koydu.

Derinlemesine Araştırmalar

İşlemleri derinleştirerek potansiyel işbirlikçilerini araştıran ekipler, otomobil yedek parçası satan beş iş yerinde de aramalar gerçekleştirdi. Yapılan araştırmalar sonucunda çalındığı belirlenen araçlardan söküldüğü değerlendirilen 47 motor, 7 şanzıman, 2 yakalamalı, 2 şasi numarası silinmiş, 1 kaçak ve 3 çalıntı araca el konuldu. Bu süreçte beş şüpheli gözaltına alındı.