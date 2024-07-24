Graben-Neudorf'da Yeni Camii'nin Temeli Atıldı

Graben-Neudorf'da Yeni Cami İnşaatının Temeli Atıldı

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletindeki Graben-Neudorf beldesine, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) tarafından yapılacak olan Graben-Neudorf Yeni Camii'nin temeli, düzenlenen görkemli bir törenle atıldı.

Törene Katılanlar

Temel atma etkinliğine Türkiye'nin Karlsruhe Başkonsolosu Mahmut Niyazi Sezgin, Graben-Neudorf Belediye Başkanı Christian Eheim, DİTİB Baden-Württemberg İslam Dini Cemaati Eyalet Müdürü Fatih Şahan, mimar Ersin Baydaroğlu ve belde sakinleri katıldı.

Belediye Başkanından Açıklama

Graben-Neudorf Belediye Başkanı Christian Eheim, yeni caminin inşası için gerekli yasal düzenlemelerin yerel meclisin desteğiyle sağlandığını vurguladı. Eheim, mevcut cami yerleşkesinin yetersiz kaldığını belirterek, yeni bir ibadet kompleksi ihtiyacının doğduğunu ifade etti. Başkan ayrıca, "Bu yeni cami, Graben-Neudorf toplumu için önemli bir kazanım olacak. Ortak etkinlikler için de kullanılacak. İnşaat süreçlerinin sorunsuz gitmesini umuyorum. Bu işbirliği için teşekkür ederim," dedi.

Başkonsolosun Mesajı

Karlsruhe Başkonsolosu Mahmut Niyazi Sezgin, cami inşasında desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanı Eheim’a özel şükranlarını iletti. Sezgin, "Burası böyle samimi bir birlikteliği görmekten büyük mutluluk duyuyorum," diyerek, toplumsal uyumun önemine dikkat çekti.

Cami Dernek Başkanı'nın Planları

DİTİB Yeni Cami Dernek Başkanı Mustafa Yıldız, inşaatın bir yıl içinde tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti. Yıldız, "Camimizin modern mimarisi ile birçok imkan sunacak. Kompleks, 300 kişinin aynı anda ibadet edebileceği mescit, konferans salonu, kütüphane ve derslikler içerecek," dedi.

Yeni Cami Projesinin Detayları

Graben-Neudorf belde merkezi üzerinde inşa edilecek olan Yeni Cami Eğitim ve Kültür Kompleksi, 1200 metrekare alan üzerine iki katlı olarak tasarlandı. 1998 yılında kurulan mevcut caminin, artan ihtiyaçları karşılayamaması nedeniyle modern mimari özelliklere sahip yeni bir ibadet merkezi için projenin hayata geçirilmesi gerektiği düşünülmüştü.