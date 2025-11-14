Grabovica: 'Sarajevo Safari' İddiaları 4-5 Sene Önce Ortaya Çıktı — Milano Soruşturması Başladı

Fikret Grabovica, Saraybosna Kuşatması Sırasında Öldürülen Çocukların Aileleri Derneği Başkanı olarak, Milano Savcılığı’nın Bosna Savaşı sırasında Saraybosna’ya para karşılığı gelen ve keskin nişancı tüfeğiyle 'insan avı' yaptığı iddia edilen İtalyan vatandaşlarını araştırma kararı hakkında İhlas Haber Ajansı’na konuştu.

Belgeselle gün yüzüne çıkan iddialar

Grabovica, savaş sırasında Saraybosna’ya gelip Sırp güçlerine ödeme yaptıktan sonra zevk için sivillere ateş açan kişilerin varlığını ilk kez Sarajevo Safari isimli belgeselle öğrendiklerini söyledi. Grabovica, 'Bu olaydan ilk kez 4-5 sene önce haberimiz oldu' dedi ve Slovenyalı yapımcı Franci Zajc'ın yıllar içinde kendisiyle birkaç kez görüşmesinden söz etti.

Belirttiğine göre, belgeselin çekimleri ve galası sayesinde, özellikle 3 sene önce Saraybosna’da yapılan gala ile birlikte korunan tanıkların da dahil olduğu ifadeler ortaya çıktı ve olayların kapsamı netleşti.

Çocuklara biçilen fiyat ve yerel sorumlular

Grabovica, bazı keskin nişancıların yerli olduğunu ve Sırp Cumhuriyeti ordusu bünyesindeki kişilerin kimliklerinin yıllardır bilindiğini ancak cezalandırılmadıklarını vurguladı. Grabovica'nın ifadelerine göre, hafta sonları farklı ülkelerden gelen kişiler para karşılığı Saraybosna sakinlerini, özellikle de çocukları hedef alıyordu: 'Özellikle de çocuklar için belirli bir fiyat vardı. Çocuklara biçilen fiyat, diğer sivillerden çok daha yüksekti.'

1993 ve 1994 yıllarında bu tür olayların yaşandığını ve ailelerin bunu o dönem fark edemediğini söyleyen Grabovica, gerçeklerin belgesel için yapılan araştırmayla gün yüzüne çıktığını belirtti.

Tanınmış isimler ve uluslararası katılım

Çocukları öldürülen ailelerin, parayla öldürmeye gelenler arasında tanınmış kişilerin de olduğuna dair haberi şaşkınlıkla karşıladığını aktaran Grabovica, 'Parayla öldürmeye gelen insanlar arasında kesinlikle tanınmış kişiler de vardı' dedi. Grabovica, bu kişilerin İtalya, ABD, Kanada, Rusya ve muhtemelen Slovenya'dan geldiğini, en çok İtalya'dan gelenlerin olduğuna dair bilgilerin bulunduğunu söyledi.

Milano soruşturmasından beklentiler

Milano’daki soruşturmanın kapsamlı olması gerektiğini vurgulayan Grabovica, Bosna Hersek Savcılığı’nın genellikle Saraybosna kuşatması suçlarına yönelik adım atmadığını ancak Milano’daki sürecin olumlu sonuç vereceğini umduğunu belirtti: 'Bunun olumlu sonuç vereceğini, suçluların tespit edilip uygun şekilde cezalandırılacağını umuyoruz.'

Grabovica, ailelerin çocuklarının kasıtlı olarak hedef alınmış olmasına dair bilgilerin yarattığı şoku ve adalet beklentisini dile getirdi.

