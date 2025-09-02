Graham Greene 73 yaşında hayatını kaybetti

"Kurtlarla Dans" ve "Yeşil Yol" oyuncusu vefat etti

Kanadalı aktör Graham Greene, "Kurtlarla Dans", "Yeşil Yol" filmlerindeki rolleriyle tanınıyordu. CBC News'un internet sitesindeki habere göre, oyuncunun menajeri yazılı açıklama yaptı.

"Efsanevi Kanadalı aktör Graham Greene'nin huzur içinde vefat ettiğini derin bir üzüntü ile duyuruyoruz."

Menajer, Greene'nin doğal nedenlerle hayatını kaybettiğini ve anma töreniyle ilgili ayrıntıların ilerleyen günlerde paylaşılacağını aktardı.

Greene, 1990 yapımı "Kurtlarla Dans" filmindeki "Kicking Bird" rolüyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Oscar'a aday gösterilmişti.