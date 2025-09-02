DOLAR
Graham Greene 73 yaşında hayatını kaybetti

Kanadalı aktör Graham Greene, Kurtlarla Dans ve Yeşil Yol filmleriyle tanınan oyuncu, 73 yaşında hayatını kaybetti; menajeri doğal nedenleri açıkladı.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 09:55
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 09:55
"Kurtlarla Dans" ve "Yeşil Yol" oyuncusu vefat etti

Kanadalı aktör Graham Greene, "Kurtlarla Dans", "Yeşil Yol" filmlerindeki rolleriyle tanınıyordu. CBC News'un internet sitesindeki habere göre, oyuncunun menajeri yazılı açıklama yaptı.

"Efsanevi Kanadalı aktör Graham Greene'nin huzur içinde vefat ettiğini derin bir üzüntü ile duyuruyoruz."

Menajer, Greene'nin doğal nedenlerle hayatını kaybettiğini ve anma töreniyle ilgili ayrıntıların ilerleyen günlerde paylaşılacağını aktardı.

Greene, 1990 yapımı "Kurtlarla Dans" filmindeki "Kicking Bird" rolüyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Oscar'a aday gösterilmişti.

