Granada'daki Müslümanlar, Ramazan'ı Ulu Cami'de Geçirmeyi 'Allah'ın Lütfu' Sayıyor

Endülüs'ün tarihi merkezi Granada'da yaşayan Müslümanlar, Ramazan'ı burada geçirmenin kendileri için 'Allah'ın bir lütfu' olduğunu belirtiyorlar. İspanya'nın son İslam toprağı olan bu şehirde, Ulu Cami, ezanın yüksek sesle okunduğu tek cami olma özelliği taşıyor ve Ramazan boyunca toplulukların buluşma noktası olarak öne çıkıyor.

Ulu Cami'nin Önemi ve Ramazan Etkinlikleri

Granada Ulu Cami'nin direktörü Emir Hisham Melara, Ramazan dolayısıyla düzenledikleri etkinliklerin yoğun bir katılımla gerçekleştirildiğini vurguladı. Geleneksel olarak, cemaati tarafından iftarlar hurma, su ve süt ile açılırken, ardından Fas'ın yüzyıllardır süregelen geleneksel çorbası 'Harira' sunuluyor.

Melara, “Bizim için buraya sahip olmak, Ramazan’ı burada geçirmek Allah'ın bir lütfu.” diyerek caminin önemini dile getirdi. Ulu Cami; Granada'daki ilk cami olmasının yanısıra, Müslümanlar tarafından inşa edilen Avrupa'daki ilk cami olma özelliğini de taşıyor.

Yeni Müslüman Olmuş Şilili Montero'nun Hikayesi

Son yıllarda nüfusları artan ve yaklaşık 40 bin Müslümanın yaşadığı Granada'da, Kur'an’ın kelime-i şehadetini bir hafta önce getiren Şili vatandaşı Francisco Montero, Ramazan’ı kaçırmamak adına bu kararı hızlandırdığını dile getirdi. Montero, “Aslında bir yıl daha beklemeyi düşünüyordum ama Ramazan yaklaştıkça sabırsızlandım ve bunu kaçırmak istemedim.” diyerek hislerini paylaştı.

İçsel bir yolculuğun ardından İslam'a ulaşan Montero, bu dönem boyunca ilk kez oruç tutmanın kendisini daha huzurlu ve güçlü hissettirdiğini belirtti. “Orucun sayesinde fiziksel olarak vücudumun daha dengeli olduğunu hissediyorum.” ifadelerini kullandı.

Granada'nın Kutsal Yeri ve Yeni İsim

Müslüman olmaya karar verdikten sonra Hüseyin adını seçen Montero, Granada'nın Müslümanlar için önemli bir yer olduğunu ve topluma uyum sağlamak adına burada yaşamayı tercih ettiğini sözlerine ekledi.

Endülüs İslam döneminin (711-1492) İspanya'daki son İslam toprağı olan Granada kentinde yaşayan Müslümanlar, ramazanı burada geçirmeyi kendileri için "Allah'ın bir lütfu" olarak görüyor. İspanya'daki 1700'e yakın cami veya mescit arasında ezanın yüksek sesle minareden okunduğu tek İslam ibadet yeri olan Granada'daki Ulu Cami, ramazan boyunca Müslümanların bir araya geldikleri yerlerin başında geliyor. Yaklaşık bir yıl önce Ulu Cami'nin direktörü olarak göreve getirilen Emir Hisham Melara, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Endülüs İslam döneminin (711-1492) İspanya'daki son İslam toprağı olan Granada kentinde yaşayan Müslümanlar, ramazanı burada geçirmeyi kendileri için "Allah'ın bir lütfu" olarak görüyor. İspanya'daki 1700'e yakın cami veya mescit arasında ezanın yüksek sesle minareden okunduğu tek İslam ibadet yeri olan Granada'daki Ulu Cami, ramazan boyunca Müslümanların bir araya geldikleri yerlerin başında geliyor. Yaklaşık bir yıl önce Ulu Cami'nin direktörü olarak göreve getirilen Emir Hisham Melara, AA muhabirine açıklamada bulundu.