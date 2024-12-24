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Grand İsias Hotel Davası: 72 Ölümün Ardındaki Yargılama Devam Ediyor

Adıyaman'daki Grand İsias Hotel davasında tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Kayıplar için adalet talep ediliyor.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 13:52
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 13:52
Grand İsias Hotel Davası: 72 Ölümün Ardındaki Yargılama Devam Ediyor

Adıyaman'da Grand İsias Hotel Davası Devam Ediyor

Adıyaman'da, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonucu yıkılan ve 72 kişinin hayatını kaybettiği Grand İsias Hotel'e ilişkin dava sürüyor. Üçü tutuklu olmak üzere toplam on bir sanığın yargılandığı duruşma, Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adliyenin zemin katındaki çok amaçlı konferans salonunda gerçekleştiriliyor.

Tutuklu Sanıklar SEGBİS ile Duruşmaya Katıldı

Tutuklu sanıklar Ahmet Bozkurt, Mehmet Fatih Bozkurt ve Erdem Yıldız, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Duruşmada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, yaşamını yitiren sporcuların aileleri ve taraf avukatları da hazır bulundu.

Uzman Bilirkişinin Dinlenilmesi Talebi Reddedildi

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Ahmet Bozkurt ile bir sanık avukatının uzman bilirkişinin dinlenilmesi yönündeki talebini reddetti. Cumhuriyet savcısı, önceki duruşmada sunduğu tüm sanıkların cezalandırılması yönündeki mütalaasını yineleyerek, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamını istedi.

Müştekiler Adalet İstiyor

Mahkemede esasa ilişkin beyanda bulunan Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya, çocuklarını kum yığınının altından aldığını belirterek, "Suçta bilinçli taksir denilmemesi gerekiyor. Size yalvarıyorum, 72 cana mezar olan bu binayı yapanlara gerçek cezayı verin. Çocuklarımızın hayatı bu kadar ucuz olamaz. Çocuklarımıza söz verdik, sözümüzü tutmamıza yardımcı olun," dedi. Diğer müştekiler de adalet talep ederek, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını vurguladılar.

Duruşma şu anda 15 dakikalık bir aranın ardından müşteki avukatlarının dinlenilmesiyle devam ediyor.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve...

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve aralarında KKTC'li sporcuların da olduğu 72 kişinin hayatını kaybettiği Grand İsias Hotel'e ilişkin 3'ü tutuklu 11 sanığın yargılandığı duruşmaya katıldı. Üstel, duruşma öncesi Adıyaman Adliyesi önünde gazetecilere açıklamada bulundu.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve...

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve aralarında KKTC'li sporcuların da olduğu 72 kişinin hayatını kaybettiği Grand İsias Hotel'e ilişkin 3'ü tutuklu 11 sanığın yargılandığı duruşmaya katıldı. Üstel, duruşma öncesi Adıyaman Adliyesi önünde gazetecilere açıklamada bulundu.

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