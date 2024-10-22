Grand İsias Hotel Davası Devam Ediyor

Grand İsias Hotel Davası Üzerine Duruşma Yapıldı

Adıyaman'da, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılarak 72 kişinin ölümüne sebep olan Grand İsias Hotel'e dair davanın duruşması devam etti. Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmaya, tutuklu sanıklar Ahmet Bozkurt, Mehmet Fatih Bozkurt ve Erdem Yıldız, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldılar.

Sanıkların Savunmaları ve Talepleri

Duruşmaya, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, olayda hayatını kaybedenlerin aileleri ve taraf avukatları da katıldı. Ahmet Bozkurt, 21 aydır tutuklu olduğunu ve depremde birçok akrabasını kaybettiğini belirterek, cezaevinin zor koşullarından bahsetti. "İşlerimizi, sağlığımızı kaybettik. Tahliyemi istiyorum, bu olayda suçumuz eksiğimiz yok, bu tamamen doğal bir afet" dedi.

Mehmet Fatih Bozkurt ise suçlamaları reddederek tahliye talebinde bulundu. Mimar Erdem Yıldız ise evraklarda eksik imzaların bulunduğunu öne sürdü ve kendisine atfedilen imzanın kendisine ait olmadığını ifade etti.

Duruşmada Yaşanan Gerginlikler

Müştekiler, adalet talep ederken, duruşma savcısı bilirkişi raporunun beklenmesini ve sanıkların mevcut hallerinin devam etmesini talep etti. Mahkeme başkanı duruşma sırasında yaşanan gerginlikle ilgili olarak, taşkınlık çıkaranların salondan çıkarılmasını istedi. Tartışmaların sürmesi üzerine duruşmaya ara verildi ve fenalık geçiren bir müştiğe sağlık ekipleri müdahale etti.

Duruşmanın Ertelenmesi

Öğleden sonraki duruşmada sanık avukatları müvekkillerinin suçsuz olduğunu savundular. Bilirkişi raporunun duruşma savcısı ve taraflara gönderilmesine karar veren heyet, sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmetti ve duruşmayı 3 Aralık'a erteledi.