Grand İsias Hotel Depremi: 6 Kamu Görevlisi Yargılanmaya Başladı

Grand İsias Hotel Depremi Davasında Gelişmeler
Adıyaman'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerde yıkılan Grand İsias Hotel'deki trajediyle ilgili olarak 6 kamu görevlisinin yargılanmasına başlandı. Depremde 72 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine açılan davada, kamu görevlileri hakim karşısına çıktı.
Duruşma Detayları
1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma, adliyenin zemin katındaki çok amaçlı konferans salonunda gerçekleştirildi. Sanıklardan O.B, M.S.A, A.K. ve F.K. duruşmaya katılırken, B.B. ve Y.G. ise bulundukları illerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla hakim karşısına geçti.
Sanıkların İfadeleri
İlk olarak söz alan sanık B.B, 1995-2004 yılları arasında Adıyaman Belediyesi'nde çalıştığını ve o tarihlerde yapılan tadilatları gerçekleştiren herhangi bir sorumluluklarının olmadığını söyledi. "2016'dan sonra binanın içi ve dışı tamamen yenileniyor" Diğer bir sanık, imar müdürlüğü yapan Y.G, 1993 yılında yapılan ruhsat talebinin eksiksiz bir şekilde değerlendirildiğini vurguladı. Sanık O.S. ise teknik konuları bilmediğini belirterek, "Kusurum yok, beraatimi talep ediyorum" dedi. Duruşmanın ilerleyen bölümlerinde müştekiler ve avukatları dinlendi. Müştekiler, sanıkların tutuklanmasını talep etti. Müşteki avukatı Fatih Turan, "Deprem Yönetmeliği göz ardı edilmiştir, olası kasıtla yargılanmaları gerekiyor" ifadelerini kullandı. Diğer avukatlar, dönemin belediye başkanı hakkında suç duyurusunda bulunulmasını istedi. Mahkeme heyeti, sanıkların tutuklanma talebini reddederken, sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verdi ve duruşmayı 15 Temmuz'a erteledi. Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya, duruşma öncesinde adliye girişinde sorumluların cezalandırılmasına ilişkin basın açıklaması yaptı. Adıyaman'da Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Grand İsias Hotel'de, aralarında KKTC'li sporcuların da olduğu 72 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin 6 kamu görevlisinin yargılanmasına başlandı.
Müşteki ve Avukat Talepleri
Mahkeme Kararları
Diğer bir sanık, imar müdürlüğü yapan Y.G, 1993 yılında yapılan ruhsat talebinin eksiksiz bir şekilde değerlendirildiğini vurguladı. Sanık O.S. ise teknik konuları bilmediğini belirterek, "Kusurum yok, beraatimi talep ediyorum" dedi.
Duruşmanın ilerleyen bölümlerinde müştekiler ve avukatları dinlendi. Müştekiler, sanıkların tutuklanmasını talep etti. Müşteki avukatı Fatih Turan, "Deprem Yönetmeliği göz ardı edilmiştir, olası kasıtla yargılanmaları gerekiyor" ifadelerini kullandı. Diğer avukatlar, dönemin belediye başkanı hakkında suç duyurusunda bulunulmasını istedi.
Mahkeme heyeti, sanıkların tutuklanma talebini reddederken, sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verdi ve duruşmayı 15 Temmuz'a erteledi.
Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya, duruşma öncesinde adliye girişinde sorumluların cezalandırılmasına ilişkin basın açıklaması yaptı.
Adıyaman'da Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Grand İsias Hotel'de, aralarında KKTC'li sporcuların da olduğu 72 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin 6 kamu görevlisinin yargılanmasına başlandı.