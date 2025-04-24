Grand İsias Hotel Depremi: 6 Kamu Görevlisi Yargılanmaya Başladı

Grand İsias Hotel Depremi Davasında Gelişmeler

Adıyaman'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerde yıkılan Grand İsias Hotel'deki trajediyle ilgili olarak 6 kamu görevlisinin yargılanmasına başlandı. Depremde 72 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine açılan davada, kamu görevlileri hakim karşısına çıktı.

Duruşma Detayları

1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma, adliyenin zemin katındaki çok amaçlı konferans salonunda gerçekleştirildi. Sanıklardan O.B, M.S.A, A.K. ve F.K. duruşmaya katılırken, B.B. ve Y.G. ise bulundukları illerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla hakim karşısına geçti.

Sanıkların İfadeleri