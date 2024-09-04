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Grand İsias Hotel Enkazından Yeniden Numune Alındı

Adıyaman'da depremde yıkılan Grand İsias Hotel'in enkazından yeni karot örnekleri alındı, adli süreç devam ediyor.

Yayın Tarihi: 04.09.2024 15:30
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 15:30
Grand İsias Hotel Enkazından Yeniden Numune Alındı

Grand İsias Hotel'den Yeniden Karot Numunesi Alındı

Adıyaman'daki 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerde yıkılan Grand İsias Hotel'de, 72 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen davada yeni gelişmeler yaşandı. Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi, ilgili davada karot numunelerinin yeniden alınmasına karar verdi.

Numune Alım Süreci

12 Haziran'daki duruşmada tarafların itirazları üzerine, otelin enkazından alınan karot örneklerinin İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'ne gönderilmesi için resmen çalışmalara başlandı. Bilirkişilerden oluşan bir heyet, otel enkazını detaylı bir şekilde inceledi.

Gelişmelerin Takibi

KKTC Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, gazetecilere verdiği demeçte, mahkemenin yeniden numune alımına karar verdiğini belirtti. Esendağlı, bilirkişi heyetinin olay yerinde keşif yaptığını ve karot örnekleri aldığını ifade etti. Ayrıca, Gazi Üniversitesi'nden gelen raporlara yapılan itirazların dikkate alındığını vurguladı.

İlgililerin Takibi

Enkazdaki çalışmaları KKTC Dışişleri Gaziantep Temsilcisi Hakkı Emre Yunt ve KKTC'nin Gaziantep Konsolosu Kerem İzmen gibi yetkililer izledi. Çalışmalar, Şampiyon Melekler Derneği'nden temsilcilerle birlikte yürütüldü.

Davanın Devamı

Davanın bir sonraki duruşması, 22 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek.

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