Grand İsias Otel Davası Ertelendi: Bilirkişi Raporu Sunuldu

Grand İsias Otel davasında 3. duruşma ertelendi

Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Grand İsias Otel davasının üçüncü duruşması tamamlandı. Dava, mahkeme tarafından 19 Ocak 2026 tarihine ertelendi.

6 Şubat depremlerinde yıkılan otelde 72 kişi hayatını kaybetmişti

6 Şubat Depremlerinde yıkılan ve içinde KKTC’li sporcular ve tur rehberlerinin bulunduğu, toplam 72 kişinin hayatını kaybettiği Grand İsias Otel ile ilgili kamu görevlilerinin dosyasında, 6 belediye görevlisi tutuksuz olarak yargılanıyor.

Sanıklar hakkında, "taksirle adam ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Bilirkişi raporu ve taraf beyanları

Dosyaya gelen Dokuz Eylül Üniversitesi kaynaklı 24 sayfadan oluşan bilirkişi raporunda, belediye başkan yardımcısı, imar müdürü ve ruhsat büro şefi kusurlu bulundu.

Raporun mahkemeye sunulmasının ardından taraflara söz verildi. Müştekiler ve müşteki avukatları, sanıkların olası kasıttan tutuklu yargılanmasını talep etti. Sanıklar ise suçsuz olduklarını belirterek, bilirkişi raporlarına ilişkin daha sonra yazılı savunma sunacaklarını bildirdi.

Savcılık makamı, yeni bir bilirkişi raporu talep edilmediğini ve mevcut adli kontrol hükmünün devam etmesi gerektiğini belirtti.

Mahkemenin kararları

Mahkeme heyeti, taraflara bilirkişi raporuna karşı yanıt vermeleri için 1 ay süre tanıdı. Ayrıca, belediye encümeni ve belediye başkanı hakkında suç duyurusunda bulunulması yönündeki talep reddedildi. Sanıkların adli kontrol şartlarının aynen devam etmesine karar verildi ve duruşma 19 Ocak 2026 tarihine ertelendi.

ADLİYEDEN ÇIKAN MÜŞTEKİLER