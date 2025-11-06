Grand İsias Otel Davası Ertelendi: Bilirkişi Raporu Sunuldu

Grand İsias Otel davasının 3. duruşması 19 Ocak 2026'ya ertelendi; Dokuz Eylül Üniversitesi raporu bazı belediye görevlilerini kusurlu buldu.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 16:59
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 16:59
Grand İsias Otel Davası Ertelendi: Bilirkişi Raporu Sunuldu

Grand İsias Otel davasında 3. duruşma ertelendi

Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Grand İsias Otel davasının üçüncü duruşması tamamlandı. Dava, mahkeme tarafından 19 Ocak 2026 tarihine ertelendi.

6 Şubat depremlerinde yıkılan otelde 72 kişi hayatını kaybetmişti

6 Şubat Depremlerinde yıkılan ve içinde KKTC’li sporcular ve tur rehberlerinin bulunduğu, toplam 72 kişinin hayatını kaybettiği Grand İsias Otel ile ilgili kamu görevlilerinin dosyasında, 6 belediye görevlisi tutuksuz olarak yargılanıyor.

Sanıklar hakkında, "taksirle adam ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Bilirkişi raporu ve taraf beyanları

Dosyaya gelen Dokuz Eylül Üniversitesi kaynaklı 24 sayfadan oluşan bilirkişi raporunda, belediye başkan yardımcısı, imar müdürü ve ruhsat büro şefi kusurlu bulundu.

Raporun mahkemeye sunulmasının ardından taraflara söz verildi. Müştekiler ve müşteki avukatları, sanıkların olası kasıttan tutuklu yargılanmasını talep etti. Sanıklar ise suçsuz olduklarını belirterek, bilirkişi raporlarına ilişkin daha sonra yazılı savunma sunacaklarını bildirdi.

Savcılık makamı, yeni bir bilirkişi raporu talep edilmediğini ve mevcut adli kontrol hükmünün devam etmesi gerektiğini belirtti.

Mahkemenin kararları

Mahkeme heyeti, taraflara bilirkişi raporuna karşı yanıt vermeleri için 1 ay süre tanıdı. Ayrıca, belediye encümeni ve belediye başkanı hakkında suç duyurusunda bulunulması yönündeki talep reddedildi. Sanıkların adli kontrol şartlarının aynen devam etmesine karar verildi ve duruşma 19 Ocak 2026 tarihine ertelendi.

ADLİYEDEN ÇIKAN MÜŞTEKİLER

ADLİYEDEN ÇIKAN MÜŞTEKİLER

ADLİYEDEN ÇIKAN MÜŞTEKİLER

İLGİLİ HABERLER

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Faruk Özlü: "Trabzon Yatırım Adası Hükümet Projesi Olmalı"
2
Elazığ İRAP Toplantısı: 63 Eylemle Afet Riskleri Azaltmaya Devam
3
Papa 14. Leo'nun Türkiye Ziyareti Netleşti: İznik'te Ekümenik Dua
4
Özçelik-İş Sendikası'ndan 103 bin lira promosyon anlaşması
5
Koçarlı'da Mobil Halk Ekmek Aracı Vatandaştan Tam Not Alıyor
6
Karapınar'da 'Meke Kırsal Kalkınma Kongresi' — Selçuk Üniversitesi ev sahipliğinde

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu