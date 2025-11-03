Grand Kartal davası sonrası 9 bakanlık personeli için tutuklama talebi

Yayın Tarihi: 03.11.2025 22:29
Güncelleme Tarihi: 03.11.2025 23:29
Av. Yüksel Gültekin savcılığa dilekçe verdi

Bolu’da Grand Kartal Otel yangınında 8 yakınını kaybeden Avukat Yüksel Gültekin, mahkemenin verdiği ağır hapis cezalarının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan 9 personelin tutuklanması talebiyle Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe sundu.

Gültekin, dosyada savcılık makamınca 1. derece kusurlu görülen bu yetkililerin derhal gözaltına alınmasını ve tutuklanmaları için işlem başlatılmasını istedi.

Mahkeme kararının ve raporun yorumu

Geçtiğimiz cuma günü açıklanan kararda, otelin sahibi Halit Ergül dahil 11 sanığa, yangında hayatını kaybeden 34 çocuk için 34'er kez müebbet, ayrıca yaşamını yitiren 44 yetişkin için 44'er kez 24 yıl 11'er ay hapis cezası verildi. Gültekin, savcılığın raporunda Bakanlık yetkililerinin denetim süreçlerinde yetersiz kaldığının açıkça belirtildiğini aktardı.

Gültekin, kararı değerlendirirken şu ifadeyi kullandı: "Raporda kusurla ilgili kanaat bölümünde, otelin işletme belgesini veren ve onaylayan Türkiye Cumhuriyeti Kültürü ve Turizm Bakanlığı’nın yetkililerinin denetim süreçlerinde yetersiz kaldıklarından 1. derecede etkili oldukları belirtiliyor. Eğer yargılama adil bir şekilde devam ederse, raporda kusuru olan şahıslar hakkında da benzer cezaların verileceğini öngörüyorum."

Tutuklama talebi ve isim listesi

Gültekin, Bakanlık hakkında soruşturma izni verilen personelin isimlerini sıraladı: Neşe Çıldık, Şennur Aldemir Doğan, Bülent Çınar Çavuş, Elçin Şimşek Öncü, Levent Kırcan, Ramazan Alkan, Melda Aras, Şule Aktürk, Alkan ve Barış Başayvaz. Ayrıca üst düzey bir tek Bakan Yardımcısı hariç tüm personel hakkında soruşturma izni verildiğini belirtti.

"Tüm personelin ivedilikle savcılık tarafından ifadelerinin alınarak öncelikle gözaltına alınmalarını ve tutuklanmaya sevk edilmelerini talep ediyoruz," diyen Gültekin, şüphelilerin delil karartma ihtimaline dikkat çekerek, ilgili personele öncelikle işten el çektirilmesi gerektiğini vurguladı.

Süreç ve takip

Başsavcıya dilekçeyi sunduğunu söyleyen Gültekin, savcının "Vicdanları rahatlatacak, adaleti tesis edecek soruşturma sürecek ve karar verilecek" sözünü aktardı ve bu beyanın kendisini rahatlattığını ifade etti. Gültekin, "Mahkemenin önüne gelecekler ve hak ettikleri cezayı alacaklar" dedi ve sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.

Duygusal çağrı

Gültekin sözlerini şöyle tamamladı: "Bizim evlatlarımız gitti, başka evlatlar gitmesin." Bu olayın toplumsal bir arınmaya vesile olmasını istediklerini ve suçu olanların cezadan kaçamayacağını vurguladı.

