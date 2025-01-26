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Grand Kartal Otel'in Sahibi Halit Ergül'ün Yangın Savunmaları Ortaya Çıktı

Bolu'daki yangında hayatını kaybeden 78 kişiyle ilgili Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'ün savcılık ifadesine ulaşıldı.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 15:28
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 15:28
Grand Kartal Otel'in Sahibi Halit Ergül'ün Yangın Savunmaları Ortaya Çıktı

Kartalkaya Kayak Merkezi Yangınında Tutuklanan Otel Sahibinin İfadesi

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın ile ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül’ün savcılığa verdiği ifadelere ulaşıldı. Ergül, otelin güvenliği ve yangın konusunda gerekli önlemleri aldıklarını savundu.

Otelin Yönetimi ve Denetim Süreçleri

Ergül, Grand Kartal Otel ile Gazelle Otel'in aynı şirket bünyesinde bulunduğunu ve otelin inşasının 1997 yılında başladığını belirtti. 1999 yılında tamamlanan otelin, 2019 yılında vefat eden kayınpederi tarafından inşa edildiğini ifade etti. Yangın ve güvenlik önlemleri ile ilgili denetimlerin Kültür ve Turizm Bakanlığı ve anlaşmalı olduğu FQC Global Danışmanlık AŞ tarafından yapıldığını aktardı.

Yangın Alarm ve Güvenlik Sistemleri

Yangın güvenliği ile ilgili olarak Ergül, otelin her odasında yangın kaçış planlarının bulunduğunu ve tatbikatların sezon açılışından önce gerçekleştirildiğini belirtti. Yangın merdivenleri için gerekli izinlerin alındığını savunan Ergül, “Otelde yangına karşı her türlü önlem alınmıştır.” dedi.

Olay Günü ve İtfaiye Müdahalesi

Yangın günü eşinden aldığı bilgi ile olayı öğrendiğini belirten Ergül, itfaiyenin kendisinden 15 dakika sonra bölgeye geldiğini açıkladı. Yangın alarm sisteminin olay anında hasar gördüğünü, duman dedektörlerinin ise devreye girdiğini söyledi. Ayrıca, “En son denetim Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 15 Aralık tarihinde yapılmıştır.” ifadeleri ile otel denetimlerinin düzenli olarak gerçekleştirildiğini vurguladı.

İddialar ve Gelecek Süreç

Ergül, otelin inşa edildiği dönemde yangın söndürme sisteminin zorunlu olmadığını, daha sonraki denetimlerde herhangi bir eksiklik ya da sistem talebi iletilmediğini ifade etti. Yangınla ilgili eksiklik tespiti olmadığını savunan Ergül, ilgili otoritelere öne sürdüğü taleplerin geri çekilmediğini söyledi.

Yangında kaybedilen 78 kişinin durumu ve olay ile ilgili soruşturmanın süreci dikkatle takip ediliyor. Ergül’ün ifadesi, yangının nedenleri üzerinde yeni tartışmalara yol açabilir.

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