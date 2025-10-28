Grand Kartal Otel yangını davası 3. duruşmada

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 21 Ocak'ta meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği, 137 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin davanın 3. duruşması devam ediyor.

Duruşma ve güvenlik önlemleri

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesince, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda özel olarak ayrılan alanda gerçekleştirilen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, yangında yaralananlar ile hayatını kaybedenlerin yakınları ve taraf avukatları katıldı. Salon içinde ve çevresinde kolluk kuvvetlerince geniş güvenlik önlemleri alındı, yerleşke etrafındaki cadde ve sokaklar araç trafiğine kapatıldı.

Duruşma, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kaydediliyor. Duruşmanın ikinci gününde taraflar, esasa ilişkin savunmalarını yapıyor.

İddianame ve sanıklar

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede; 20'si tutuklu toplam 32 sanık hakkında cezai talep bulunuyor. İddianamede adı geçenler arasında otel sahipleri, şirket yönetimi ve yöneticileri ile belediye yetkilileri yer alıyor.

İddianamede adı geçen sanıklar arasında Halit Ergül, Emine Murtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu, Elif Aras, Emir Aras, Zeki Yılmaz, Ahmet Demir, Kadir Özdemir, Cemal Özer, Mehmet Salun ile Bolu Belediyesi Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve itfaiye eri İrfan Acar bulunuyor. Bu isimler hakkında 78 kez 'olası kastla öldürme' ve 'olası kastla kasten yaralama' suçlarından toplam 1998'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Otelin teknik görevlileri Tahsin Pekcan, Hüseyin Özer, Bayram Ütkü, mutfak personeli Reşat Bölük, Enver Öztürk, Faysal Yaver, iş güvenliği uzmanları Kübra Demir, Ece Kayacan, resepsiyon görevlisi Yiğithan Burak Çetin, Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yetkilileri İbrahim Polat, İsmail Karagöz, FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi yetkilisi Ali Ağaoğlu ile çalışanı Aleyna Beşinci, LPG tesisatı bakım görevlileri Doğan Aydın, Muharrem Şen, İl Özel İdaresi yetkilileri Sırrı Köstereli, Bünyamin Bal, Yeliz Erdoğan, Mehmet Özel de iddianamede yer alıyor. Bu isimler hakkında çeşitli suçlamalarla değişen oranlarda hapis cezaları talep ediliyor.

Mütalaa

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca ilk celsenin ardından mahkemeye gönderilen mütalaada, otel sahibi Ergül, şirketin genel müdürü Aras, Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir ve otelin muhasebe müdürü Özdemir hakkında 78 kez 'olası kastla öldürme' suçundan 1950'şer yıla, 'olası kastla kasten yaralama' ve 'olası kastla nitelikli mala zarar verme' suçlarından ise 178 yıl 582'şer aya kadar hapis cezası istendi.

Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun için aynı suçlardan 1950'şer yıl ile 176 yıl 570'şer aya kadar, itfaiye eri İrfan Acar için ise 1950 yıl ile 172 yıl 546 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Mütalaada ayrıca şirket yönetim kurulu üyeleri Emine Murtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu, Elif Aras, otel müdürü Zeki Yılmaz, muhasebe görevlileri Cemal Özer, Mehmet Salun, teknik personeller Tahsin Pekcan, Hüseyin Özer, Bayram Ütkü, mutfak personelleri Faysal Yaver, Reşat Bölük, iş güvenliği uzmanları Kübra Demir, Ece Kayacan, resepsiyon görevlisi Yiğithan Burak Çetin, Mudurnu Enerji yetkilileri İbrahim Polat, İsmail Karagöz, FQC Global yetkilisi Ali Ağaoğlu ile çalışanı Aleyna Beşinci, LPG bakım görevlileri Doğan Aydın, Muharrem Şen hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edildi.

İl Özel İdaresi yetkilileri Sırrı Köstereli, Bünyamin Bal, Yeliz Erdoğan, Mehmet Özel hakkında ise 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istenirken, tutuksuz sanık mutfak görevlisi Enver Öztürk için beraat talep edildi.

Duruşma, tarafların savunmalarını tamamlamasının ardından devam edecek.

