Grenell'den Ukrayna'nın NATO Üyeliğine Red: 'Adil Ödemeler Olmadan Olmaz'

Grenell, Ukrayna'nın NATO Üyeliğine 'Kırmızı Işık' Yaktı

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminde "Özel Misyonlar Temsilcisi" olarak görev yapan Richard Grenell, Ukrayna'nın NATO üyeliği talebine karşı çıkarak, "NATO'da bazı üyeler üzerine düşen adil ödemeleri yapmazken, ABD halkından NATO şemsiyesini genişletmesini bekleyemezsiniz." şeklinde konuştu.

Bu açıklama, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) 55. Yıllık Toplantıları kapsamındaki "Önce Ülkeniz - Bizimle Kazanın" başlıklı panelde yapıldı. Panelde Ukrayna'daki savaş ve Avrupa ülkelerinin Kiev'e destekleri üzerinde duruldu.

Panelde Önemli Katılımcılar Yer Aldı

Panele, Belçika Başbakanı Alexander De Croo, Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Ukrayna Başbakan Yardımcısı Yuliya Svyrydenko, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve ABD'li yetkililer katıldı.

Trump'ın Yaklaşımı

Grenell, Trump'ın Ukrayna ile Rusya arasındaki sorunların çözümünde net bir tutum sergilediğini belirtti. Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile 3,5 yıl boyunca konuşmadığına işaret eden Grenell, "ABD halkı bunun çirkin bir tutum olduğunu düşünüyor. İnsanlarla konuşabilmelisiniz, bu bir taktik." dedi.

Grenell, NATO Genel Sekreteri Rutte'nin Ukrayna'nın üyeliği ile ilgili söylemlerine vurgu yaparak, "ABD'de savunma harcamasını halk yaparken NATO Genel Sekreteri'nin Ukrayna üyeliğinden bahsetmesi beklenmedik sorunları beraberinde getirebilir." ifadelerini kullandı.

Bakan De Croo'dan Yaptırım Vurgusu

Panelde ayrıca Belçika Başbakanı De Croo, Moskova'ya yönelik yaptırımların kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini vurgulayarak, "Barış görüşmeleri başladığında Ukrayna'nın güçlü bir pozisyonda olması önemlidir." diye konuştu.

Letonya ve Polonya'nın Dikkat Çeken Açıklamaları

Letonya Cumhurbaşkanı Rinkevics, savaş sona erse bile baskının sürdürülmesi gerektiğini belirterek, "Rusya'nın yeniden toparlanmamasını sağlamalıyız." dedi. Polonya Cumhurbaşkanı Duda ise, "Bu bir küresel çatışmadır ve küresel çözümlere ihtiyacı var." ifadesini kullandı.

Ukrayna'ya Yatırım Çağrısı

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Svyrydenko, Davos'ta Ukrayna'ya yatırım olanaklarının ele alındığını belirterek, "Yatırımcılar güvenlik garantisi bekliyor. NATO, askeri altyapının kurulabilmesi için en iyi çözümdür." ifadesini kullandı.

Panel, Trump yönetimi ile işbirliğinin önemine ve Ukrayna'nın NATO süreçlerinin devam etmesi gerektiğine dair net mesajlarla sona erdi.