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Gri Kategoride Aranan MKP Üyesi Kadir Çelik Tutuklandı

MİT tarafından yakalanan MKP üyesi Kadir Çelik, Türkiye'ye yönelik eylem planları nedeniyle tutuklandı.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 18:38
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 18:38
Gri Kategoride Aranan MKP Üyesi Kadir Çelik Tutuklandı

Maoist Komünist Parti Üyesi Kadir Çelik Tutuklandı

Terörle mücadele çalışmalarının hız kesmeden devam ettiği Türkiye'de, son olarak gri kategoride aranan MKP üyesi Kadir Çelik tutuklandı. MİT tarafından yakalanarak Türkiye'ye getirilen Çelik'in, ülkeye yönelik sansasyonel eylem arayışında olduğu belirlendi.

Gözaltı ve Soruşturma Süreci

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Çelik'in Maoist Komünist Parti (MKP) terör örgütünün Suriye'deki kırsal kadrosunda faaliyette bulunduğu tespit edildi. Çelik, İstanbul ve Tunceli'de iki ayrı soruşturmada "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından aranıyordu.

Örgüt İçindeki Faaliyetleri ve Eylemleri

Terörist Çelik'in örgüt içindeki etkinliği de dikkat çekici. MKP'nin gazete ve dergilerinin dağıtımını yaparak, örgüte yeni üyeler kazandırmak için ikna çalışmalarında bulunduğu belirlendi. Ayrıca, 2015 yılında MLKP terör örgütüyle girdikleri çatışma esnasında etkisiz hale gelen iki teröristin cenazesinde de örgütteki bağlılığını gösterir şekilde slogan attığı ve örgüte ait flama açtığı tespit edildi.

Çelik, yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bu durum, ülkemizde terörle mücadeledeki kararlılığı bir kez daha gözler önüne serdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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