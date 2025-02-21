Grimes, Elon Musk'tan Çocuğunun Acil Tıbbi Durumu İçin Yanıt İstedi

Grimes, Elon Musk'tan Çocuğunun Sağlık Durumu İçin Acil Yanıt Talep Etti

Elon Musk'ın üç çocuğunun annesi ve ünlü müzisyen Grimes (gerçek ismi Claire Boucher), sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı ve sonrasında sildiği paylaşımlarda, eski eşinden çocuğunun "acil tıbbi durumu" hakkında yanıt istedi.

People dergisinin haberine göre, Grimes, çocuğunun tıbbi durumu hakkında Musk ile sosyal medya aracılığıyla iletişim kurmaya çalıştı. Sildiği paylaşımlarında "Lütfen çocuğumuzun acil tıbbi krizi hakkında yanıt ver." diyerek durumu ciddiyetle vurgulayan Grimes, "Bir an önce cevap vermezse çocuğumuz ömür boyu sakat kalacak." şeklinde bir açıklama yaptı.

Grimes, bu paylaşımlarını kamuoyu önünde yaptığı için üzgün olduğunu belirterek, "Ancak bu durumu görmezden gelmek artık kabul edilemez. Bu duruma derhal müdahale edilmesi gerekiyor." dedi. Ancak hangi çocuğuna dair konuştuğuna ve yaşanan "tıbbi krize" dair detaylara açıklık getirmedi.

"Elon, Eğer Benimle Konuşmak İstemiyorsan..."

Grimes, Musk'a hitaben "Eğer benimle konuşmak istemiyorsan, lütfen bunu çözebilecek birini atayabilir ya da işe alabilir misin, böylece bu sorunu çözme yolunda ilerleyebiliriz. Bu acil bir durum Elon." ifadesini kullandı.

X üzerinden takipçilerine yanıt veren Grimes, "Herhangi bir ayrıntı vermiyorum ancak (Musk) mesajlara veya e-postalara yanıt vermiyor ve her toplantıyı atladı. Bir an önce cevap vermezse çocuğumuz ömür boyu sakat kalacak." dedi.

Grimes, Musk'ın durumu ciddiye almadığı yönündeki düşüncelerini dile getirerek, "Eğer kamuoyu baskısı uygulamam gerekiyorsa, o zaman sanırım bu noktaya gelmiş olduk." ifadelerini kullandı. Ayrıca bir kullanıcının paylaşımlarına kısıtlama getirildiğini belirtmesi üzerine Grimes bu duruma güldü.

Elon Musk, henüz konuya ilişkin herhangi bir paylaşımda veya açıklamada bulunmadı. Musk ve Grimes, 4 yaşındaki X Æ A-Xii, 3 yaşındaki Exa Dark Sideræl ve 2 yaşındaki Techno Mechanicus adlı üç çocuğa sahiptir.