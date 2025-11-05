Grip ve Soğuk Algınlığı: Belirtiler ve Tedavi Yolları

Dr. Funda Karaduman Yalçın, grip ve soğuk algınlığının farklarını, belirtilerini ve korunma yollarını anlattı.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 13:25
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 13:25
Grip ve Soğuk Algınlığı: Belirtiler ve Tedavi Yolları

Grip ve Soğuk Algınlığı: Belirtiler ve Tedavi Yolları

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Funda Karaduman Yalçın (Büyük Anadolu Samsun Hastanesi) uyarı ve bilgiler verdi. Grip ile soğuk algınlığı sıklıkla karıştırılıyor; ancak farklı virüslerin yol açtığı ayrı hastalıklardır.

Belirtiler ve temel farklar

Grip, influenza virüsü kaynaklı olup ani başlayan ve daha ağır seyreden bir tablodur. Belirtiler arasında yüksek ateş, titreme, kas ağrıları, baş ağrısı, yoğun halsizlik ve kuru öksürük sayılmaktadır. Gripte günlük yaşamı olumsuz etkileyen şiddetli yorgunluk görülür.

Soğuk algınlığı ise genellikle rinovirüs gibi daha hafif seyirli virüslerle ortaya çıkar. Tipik belirtiler; hafif ateş, burun tıkanıklığı, boğaz ağrısı, hapşırma ve hafif öksürük şeklindedir. Semptomlar genellikle daha hafif seyretmektedir.

Tedavi ve öneriler

Her iki hastalık da genellikle viral kaynaklı olduğu için antibiyotik kullanımı gereksizdir.

Gribin tedavisinde antiviral ilaçlar etkili olabilir; ancak bunun için ilk 48 saatte başlanması önem taşır. Soğuk algınlığında ise burun spreyi, ağrı kesici, bol sıvı tüketimi gibi semptom giderici destekleyici tedaviler genellikle yeterlidir.

Her iki durumda da istirahat, hijyen kurallarına uyum ve bağışıklığı destekleyici beslenme önemlidir.

Korunma ve dikkat edilmesi gerekenler

Grip aşısı; özellikle 65 yaş üstü, kronik hastalığı olanlar başta olmak üzere risk grubundakiler için her yıl önerilmektedir.

El hijyeni virüslerin yayılmasını önlemede en etkili yöntemlerden biridir. Kapalı alanlarda, özellikle salgın dönemlerinde, maske kullanımı bulaş riskini azaltır. Dengeli beslenme ve yeterli uyku ise bağışıklık sistemini güçlü tutmak için şarttır.

Uyarı: Grip ve soğuk algınlığı basit görünse de risk gruplarında ciddi komplikasyonlara neden olabilir. Belirtiler ağır seyrediyorsa veya yaşam kalitesini etkiliyorsa hekim başvurusu önemlidir.

DR. FUNDA KARADUMAN YALÇIN

DR. FUNDA KARADUMAN YALÇIN

İLGİLİ HABERLER

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Meryem Gemicioğlu'na Kamera Arkası'ndan Büyük Ödül
2
Adıyaman'da Kafa Kafaya Çarpışma: Polis Memuru Cengiz Askar Hayatını Kaybetti
3
Bafra’da OSB’leri Birleştirecek Kızılırmak Köprüsü Hızla Yükseliyor
4
Selim İmamoğlu’nun Emniyet İfadesi Ortaya Çıktı: TECTUM ve 637.106 Euro İddiası
5
Sülüklü Göl’de Kamış Yangını: Gölbaşı’nda Hızlı Müdahale
6
Ege Üniversitesi'nde 9. Ulusal Kutup Bilimleri Sempozyumu ve 5. Kutup Şenliği başladı
7
Bozyazı'da Sahipsiz Sokak Hayvanları İçin Koordinasyon Toplantısı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş