Grip ve Soğuk Algınlığı: Belirtiler ve Tedavi Yolları

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Funda Karaduman Yalçın (Büyük Anadolu Samsun Hastanesi) uyarı ve bilgiler verdi. Grip ile soğuk algınlığı sıklıkla karıştırılıyor; ancak farklı virüslerin yol açtığı ayrı hastalıklardır.

Belirtiler ve temel farklar

Grip, influenza virüsü kaynaklı olup ani başlayan ve daha ağır seyreden bir tablodur. Belirtiler arasında yüksek ateş, titreme, kas ağrıları, baş ağrısı, yoğun halsizlik ve kuru öksürük sayılmaktadır. Gripte günlük yaşamı olumsuz etkileyen şiddetli yorgunluk görülür.

Soğuk algınlığı ise genellikle rinovirüs gibi daha hafif seyirli virüslerle ortaya çıkar. Tipik belirtiler; hafif ateş, burun tıkanıklığı, boğaz ağrısı, hapşırma ve hafif öksürük şeklindedir. Semptomlar genellikle daha hafif seyretmektedir.

Tedavi ve öneriler

Her iki hastalık da genellikle viral kaynaklı olduğu için antibiyotik kullanımı gereksizdir.

Gribin tedavisinde antiviral ilaçlar etkili olabilir; ancak bunun için ilk 48 saatte başlanması önem taşır. Soğuk algınlığında ise burun spreyi, ağrı kesici, bol sıvı tüketimi gibi semptom giderici destekleyici tedaviler genellikle yeterlidir.

Her iki durumda da istirahat, hijyen kurallarına uyum ve bağışıklığı destekleyici beslenme önemlidir.

Korunma ve dikkat edilmesi gerekenler

Grip aşısı; özellikle 65 yaş üstü, kronik hastalığı olanlar başta olmak üzere risk grubundakiler için her yıl önerilmektedir.

El hijyeni virüslerin yayılmasını önlemede en etkili yöntemlerden biridir. Kapalı alanlarda, özellikle salgın dönemlerinde, maske kullanımı bulaş riskini azaltır. Dengeli beslenme ve yeterli uyku ise bağışıklık sistemini güçlü tutmak için şarttır.

Uyarı: Grip ve soğuk algınlığı basit görünse de risk gruplarında ciddi komplikasyonlara neden olabilir. Belirtiler ağır seyrediyorsa veya yaşam kalitesini etkiliyorsa hekim başvurusu önemlidir.

DR. FUNDA KARADUMAN YALÇIN