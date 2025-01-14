Grönland Başbakanı Egede, Trump ile İşbirliğine Açık: "Fırsatlar Arıyoruz"

Grönland Başbakanı Egede, ABD'nin seçilmiş başkanı Trump ile işbirliğine açık olduklarını açıkladı ve fırsatlar arayacaklarını belirtti.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 09:56
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 09:56
Grönland Başbakanı Egede, Trump ile İşbirliğine Açık: "Fırsatlar Arıyoruz"

Grönland Başbakanı Egede'den Trump İle İşbirliği Mesajı

Grönland Başbakanı Mute Bourup Egede, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump döneminde, ülkesinin ABD ile işbirliğini artırmaya hazır olduğunu duyurdu. KNR yerel basınının haberine göre, Egede, Trump'ın Grönland hakkındaki söylemleri ve ABD-Grönland ilişkisini değerlendirdi.

Bölgesel Güçlerin Dikkati

Egede, Grönland'ın stratejik bir konuma sahip olduğunu vurgulayarak, ABD, Rusya ve Çin gibi büyük güçlerin bu durumdan yararlanmak isteyebileceğini ifade etti. Bu durumu bir tehdit olarak değerlendirmek yerine, işbirliği için bir fırsat olarak gördüğünü belirtti.

Yatırımlara Açık Kapı

Madencilik alanında yatırımcılar için kapılarının açık olduğunu söyleyen Egede, Trump ile diyalog başlatma ve işbirliği fırsatlarını arama sürecine girdiklerini aktardı. Egede, Trump'ın Grönland üzerindeki açıklamalarını endişe verici bulduğunu ve askeri çatışma riskinin önlenmesinin önemini vurguladı.

Trump'ın Tartışmalı Açıklamaları

ABD'de görevi devralmaya hazırlanan Trump, 23 Aralık 2024'te Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Grönland'ın ülkesinin kontrolünde olması gerektiğini belirterek, Ada'nın mülkiyetinin bir zorunluluk olduğunu savundu. Bu açıklamalar, Grönland yetkilileri ve diğer birçok kesimin tepkisini topladı.

Başbakan Egede, AA muhabirine yaptığı yazılı açıklamada ise, "Grönland, Grönland halkına aittir. Biz satılık değiliz ve asla satılık olmayacağız. Uzun süredir devam eden özgürlük mücadelemizi kaybetmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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