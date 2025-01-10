Grönland Başbakanı Egede, Trump'ın Açıklamalarına Yanıt Verdi

Grönland Başbakanı Egede'den Birlik Çağrısı

Grönland Başbakanı Mute Bourup Egede, ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump'ın Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland hakkında yaptığı açıklamalar sonrası endişeleri gidermek adına birlik olmaları gerektiğini vurguladı. Trump, Grönland'ı kontrol edebilmek için gerekirse asker kullanabileceği imasında bulunmuştu.

Eğitim Ve Uzlaşma Önemli

Egede, Sermitsiaq gazetesine yaptığı açıklamada, vatandaşların duyduğu kaygıları anladığını belirtirken, "Birlik olmamız ve tüm iç anlaşmazlıkları bir kenara bırakarak birlikte çalışmaya devam etmemiz önemli," ifadelerini kullandı. Grönland'ın uluslararası işbirliğine olan ihtiyacı vurgulayan Egede, "Biz müttefikiz ve başlangıç noktamız da bu" şeklinde konuştu.

Bağımsızlık Vurgusu

Grönland hükümeti, internet sitesi aracılığıyla yaptığı açıklamada, Grönland'ın bağımsızlığının halka ait olduğu ve geleceğine yalnızca halkın karar vereceği mesajını verdi. "Geleceğimiz bize aittir ve bizim tarafımızdan belirlenmelidir. Kendi kaderini tayin etme hakkına sahip bir halk olarak haklarımızın bilincindeyiz" denildi.

ABD ile İşbirliği Devam Edecek

Ayrıca, Grönland'ın 80 yılı aşkın süredir ABD ile savunma alanında işbirliği yaptığı hatırlatıldı. Açıklamada, Donald Trump'ın yeni yönetimiyle temas kurma isteği de vurgulandı.

Trump'ın Grönland Üzerine Açıklamaları

ABD'de görevi devralmaya hazırlanan Trump, 23 Aralık 2024'te sosyal medya hesabından Grönland'ın kontrolünün "mutlak zorunluluk" olduğunu savundu. Bu açıklamalar, Grönland yetkilileri ve uluslararası kamuoyundan büyük tepki topladı.

Başbakan Egede, Grönland'ın "satılık olmadığını" vurgularken, "Grönland, Grönland halkına aittir. Biz satılık değiliz ve asla satılık olmayacağız" dedi.

Trump'ın Asker Kullanımı İddiaları

Trump, 8 Ocak'ta Panama Kanalı ile Grönland'ı kontrol edebilmek için asker kullanabileceği yönündeki soruya, "Hayır, bu iki konu hakkında size güvence veremem" yanıtını vermişti. Panama Kanalı'nın ABD ordusu tarafından inşa edildiğini ancak Çin tarafından işletildiğini belirtti.

Panama yetkilileri, kanalın egemenliğinin tartışılamaz olduğunu ifade ederek, "Kanalı kontrol eden tek güç Panama'dır ve öyle olmaya devam edecektir" açıklaması yaptı.