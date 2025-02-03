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Grönland Buz Tabakası'ndaki Çatlaklar İklim Değişikliği İle Hızlanıyor

Durham Üniversitesi'nin raporu, Grönland Buz Tabakası'ndaki çatlakların iklim değişikliği nedeniyle hızla büyüdüğünü ortaya koydu.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 21:08
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 21:08
Grönland Buz Tabakası'ndaki Çatlaklar İklim Değişikliği İle Hızlanıyor

Grönland Buz Tabakası'ndaki Hızlanan Çatlaklar

İngiltere'deki Durham Üniversitesi tarafından yayımlanan yeni bir araştırma, Grönland Buz Tabakası'ndaki çatlakların iklim değişikliği sebebiyle hızla büyüdüğünü gösterdi. 2016-2021 yılları arasında yapılan incelemelerde, buz tabakasının hızla akan kenarlarındaki çatlakların boyut ve derinlik açısından önemli bir artış sergilediği kaydedildi.

Yüksek Çözünürlüklü Uydu Görüntüleri

Raporda, araştırmacıların yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleri yardımıyla 8 binden fazla 3 boyutlu yüzey haritası incelediği açıklandı. Bu artışların daha önceki tespitlerden çok daha hızlı gerçekleştiği vurgulandı.

Çatlakların Büyümesi

Araştırmaya göre, sıcak hava ve deniz sıcaklıklarının artması sonucu buzun daha hızlı aktığı bölgelerdeki çatlaklar, hem boyut hem de derinlik bakımından genişlemeye devam ediyor. Özellikle, buz tabakasının denizle buluştuğu bazı alanlarda çatlaklardaki yüzde 25'lik artış tespit edildi. Ancak, bu artışın Sermeq Kujalleq buzulundaki geçici akış yavaşlaması nedeniyle dengelendiği belirtildi.

Deniz Seviyesi Yükselmesi

Durham Üniversitesi'nin raporuna göre, Grönland, 1992'den bu yana deniz seviyesinin yaklaşık 14 milimetre yükselmesine sebep oldu ve 2100 yılına kadar bu yükselişe 30 santimetre kadar katkı sağlama potansiyeline sahip.

Gelecek için Uyarılar

Ayrıca, bilim insanları, sıcaklıkların sanayi öncesi döneme kıyasla 2 Santigrat derece üzerine çıkması durumunda, Grönland ve Antarktika'dan kaynaklanacak buz kayıplarının deniz seviyesinin 12 ila 20 metre arasında kalıcı olarak yükselmesine sebep olabileceğini vurguladı.

Bu araştırma bulgularının, Grönland Buz Tabakası'nın gelecekteki davranışlarına dair tahminlere, buzul hasarlarının ve çatlakların etkisini entegre etmek amacıyla kullanılmasının hedeflendiği ifade edildi.

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