Grönland'da Yüzlerce Kişi Trump'ın İlhak Açıklamalarını Protesto Etti

Grönland'da 1000 kişilik grup, Trump'ın ilhak ifadelerine karşı ABD Konsolosluğu önünde protesto düzenledi.

Yayın Tarihi: 15.03.2025 20:09
Güncelleme Tarihi: 15.03.2025 20:24
Grönland'da Yüzlerce Kişi Trump'ın İlhak Açıklamalarını Protesto Etti

Grönland'da Protesto Gösterisi

Grönland'ın başkenti Nuuk'ta, yaklaşık 1000 kişilik bir grup, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ada'nın ilhakı ile ilgili yaptığı açıklamalara karşı yürüyüş düzenledi. Protestocular, Trump'ın Grönland'ın egemenliği üzerindeki ifadelerini kınamak amacıyla ABD Konsolosluk binasına doğru ilerledi.

Pankartlarla Yürüdüler

Göstericiler, ellerinde "Ülkemizi ele geçiremezsiniz", "Burada hoş karşılanmıyorsunuz", "Tehditleri durdurun" yazılı pankartlarla, Grönland halkının kimliğine ve geleneklerine saygı göstermenin önemine dikkat çekti.

Protesto sırasında, "Nunarput Utoqqarsuanngoravit" adlı ulusal marşlarının okunması da dikkat çekti. Bu marş, Grönlandlıların kültürel kimliğini temsil ediyor.

Başka Bir Gösteri Daha

Aynı gün, Grönland'ın kuzeyindeki Sisimiut kentinde de benzer bir gösteri gerçekleşti. Protestolar, halkın duyduğu rahatsızlığın ve ulusal kimliğine sahip çıkma arzusunun bir ifadesi olarak değerlendiriliyor.

Trump'ın Grönland'ı Ele Geçirme Planı

Donald Trump, görev süresi boyunca Grönland'ı satın alma isteğini ve Ada'nın ABD kontrolünde olması gerektiğine dair sık sık ifadelerde bulunmuştu. 23 Aralık 2024 tarihinde yaptığı açıklamada, Grönland'ın mülkiyetinin ABD için "mutlak zorunluluk" olduğunu savunmuştu.

13 Mart'ta, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile düzenlediği basın toplantısında Trump, "Grönland'ın ABD tarafından ilhakı mümkün. Ancak buna Danimarka'nın yardımcı olabileceğini düşünmüyorum" ifadelerini kullanarak ulusal güvenlik için bu adımın gerekli olduğunu belirtmişti.

rönland'da yaklaşık 1000 kişilik grup, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ada'nın ilhak edileceğine...

rönland'da yaklaşık 1000 kişilik grup, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ada'nın ilhak edileceğine yönelik ifadelerini protesto etmek amacıyla ABD Konsolosluk binasına yürüdü. Protestocular, Trump'ın Grönland'ın egemenliğini konu alan söylemlerine tepki göstermek için başkent Nuuk'un merkezinde toplandı.

rönland'da yaklaşık 1000 kişilik grup, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ada'nın ilhak edileceğine...

rönland'da yaklaşık 1000 kişilik grup, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ada'nın ilhak edileceğine yönelik ifadelerini protesto etmek amacıyla ABD Konsolosluk binasına yürüdü. Protestocular, Trump'ın Grönland'ın egemenliğini konu alan söylemlerine tepki göstermek için başkent Nuuk'un merkezinde toplandı.

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