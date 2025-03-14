Grönland Seçimlerinde Nielsen'den Trump'a Sert Tepki: İlhak Çabaları Kabul Edilemez

Grönland'da seçimleri kazanarak çoğunluğu elde eden Nielsen, Trump'ın ilhak ifadelerini kabul edilemez buldu.

Yayın Tarihi: 14.03.2025 21:56
Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 21:56
Grönland Seçimlerinde Nielsen'den Trump'a Sert Tepki: İlhak Çabaları Kabul Edilemez

Grönland'da gerçekleştirilen seçimlerde, Demokraatit (Demokratlar) Partisi lideri Jens-Frederik Nielsen, oyların %29,9'unu alarak parlamento çoğunluğunu sağladı.

Nielsen, seçim sonrası yaptığı yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ın ilhakı konusundaki ifadelerinin "kabul edilemez" olduğunu belirtti.

Facebook üzerinden paylaşımda bulunan Nielsen, "Trump'ın açıklaması, bu gibi durumlarla başa çıkmak için birlik olmamız gerektiğini bir kez daha gösteriyor" ifadesini kullanarak, ülkenin bağımsızlığı konusundaki kararlılıklarını vurguladı.

Yeni hükümeti kurmak için diğer partilerle görüşmelere başlayacaklarını dile getiren Nielsen, ABD ile olan ilişkilerde pragmatik bir yaklaşımın önemine dikkat çekti.

Ayrıca, Sky News'e verdiği demeçte "Biz ne ABD'li ne de Danimarkalı olmak istiyoruz. Biz Grönlandlı olmak istiyoruz. Gelecekte kendi bağımsızlığımızı isteriz" ifadelerini kullanan Nielsen, ülkesini kendi çabalarıyla inşa etme arzusunu dile getirdi.

Geçtiğimiz günlerde Trump, Grönland'ın ABD tarafından ilhak edilmesiyle ilgili çıkan spekülasyonlara yanıt verirken, "Bence bu gerçekleşecek. Ulusal güvenliğimiz için buna gerçekten ihtiyacımız var" demişti.

Bu gelişmelere dair Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcüsü Anitta Hipper, Grönland'a tam destek verdiklerini belirterek, egemenlik, toprak bütünlüğü ve sınırların ihlal edilemezliği ilkelerini savunacaklarını ifade etti.

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