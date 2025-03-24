Grönlandlı Yetkililerden ABD Heyetine Tepki

Grönlandlı yetkililer, ABD heyetinin adaya yapacağı ziyarete sert tepki gösterdi. Danimarka, güvenlik önlemlerini artırdı.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 15:33
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 15:33
Grönlandlı Yetkililerden ABD Heyetine Tepki

Grönland'da ABD Heyetine Tepkiler Yaşanıyor

Grönlandlı yetkililer, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ve Başkan Yardımcısı James David Vance'in eşi Usha Vance'in de aralarında olduğu ABD'li heyetin adaya yapmayı planladığı ziyarete ciddi bir tepki gösterdi.

Usha Vance'in Açıklaması Tepki Çekti

Usha Vance, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, 27-29 Mart tarihleri arasında heyetiyle birlikte Grönland’a ziyarette bulunacağını duyurdu. Bu açıklama, ada halkında büyük bir rahatsızlık uyandırdı.

Grönland Başbakanı'ndan Açıklama

Grönland Başbakanı Mute Bourup Egede, ABD heyetinin ziyaretine yönelik olarak, Usha Vance’in Grönland’a yapacağı ziyaretin “zararsız” olarak değerlendirilemeyeceğini belirtti. Egede, ABD ile ikili ilişkilerin Başkan Donald Trump'ın göreve gelişinden sonra değişime uğradığını ifade ederek, heyetin ziyaretlerini “provokasyon” olarak tanımladı.

Danimarka, Güvenlik Önlemlerini Artırıyor

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ABD'nin ziyaretinin, kamuoyuna yapılan açıklamalarla bağımsız bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Danimarka, Grönland’da güvenlik önlemlerini artırmak için harekete geçti. Danimarka Ulusal Polisi sözcüsü Rene Gyldensten, Grönland’a takviye polis kuvvetlerinin gönderildiğini açıkladı.

Trump'ın Grönland Üzerindeki İddiaları

Donald Trump, görevi devralmasından bu yana Grönland’ı ABD'nin ulusal ve ekonomik çıkarları doğrultusunda satın alma isteğini sıkça dile getirdi. Trump, 23 Aralık 2024 tarihinde Grönland'ın kontrolünün ABD’de olması gerektiğini savunarak, Ada'nın mülkiyetinin “mutlak zorunluluk” olduğunu belirtti. 13 Mart’ta NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile düzenlediği basın toplantısında, “Grönland'ın ABD tarafından ilhakı olacağına inanıyorum. Ulusal güvenliğimiz için buna gerçekten ihtiyacımız var.” şeklinde konuştu.

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