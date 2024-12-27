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Grozni Havalimanı 25 Aralık'ta Sis ve İHA Saldırıları Nedeniyle Kapatıldı

Grozni Havalimanı, 25 Aralık'ta sis ve Ukrayna'nın İHA saldırıları nedeniyle uçuşlara kapatıldı. Uçak kazasında ölü sayısı 38'e yükseldi.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 15:04
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 15:04
Grozni Havalimanı 25 Aralık'ta Sis ve İHA Saldırıları Nedeniyle Kapatıldı

Grozni Havalimanı, 25 Aralık'ta Kapandı

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya) Genel Müdürü Dmitriy Yadrov, Grozni'deki havalimanının 25 Aralık sabahı Ukrayna'nın düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırıları ve yoğun sis nedeniyle uçuşlara kapatıldığını bildirdi.

Yadrov, yaptığı açıklamada, Bakü-Grozni seferini yapan Azerbaycan Hava Yolları (AZAL) ait yolcu uçağının Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Uçağın düşmesinin ardından Kazak ve Azerbaycanlı yetkililerle hızla irtibat kurduklarını ifade eden Yadrov, "Olayın tüm koşullarını detaylıca ve tamamen doğrulamak gerekmektedir" şeklinde konuştu.

Kötü Hava Koşulları ve Saldırılar

Grozni'de 25 Aralık sabahı zorlu hava koşullarının mevcut olduğunu belirten Yadrov, "Söz konusu saatlerde Ukrayna'ya ait İHA'lar Grozni ve Vladikavkaz kentlerindeki sivil altyapılara saldırılar düzenliyordu. Bu nedenle Grozni Havalimanı bölgesindeki tüm uçuşların iptal edilmesine yönelik tedbirler alındı. Ayrıca, hava sahası kapatıldı çünkü bölgede yoğun sis vardı ve 500 metre yükseklikte görüş imkanı yoktu" ifadelerini kullandı.

Kaptan pilotun Grozni'ye iniş için iki kez deneme yaptığını ve bu teşebbüslerin başarısız olduğunu belirten Yadrov, "Kaptan pilota, diğer havalimanlarına iniş yapması önerildi. Kendisi Aktau'daki havalimanına devam etme kararı aldı" dedi.

Azerbaycan Uçağının Kazakistan'da Düşmesi

Bakü-Grozni seferini gerçekleştiren AZAL'a ait Embraer 190 tipi uçak, 25 Aralık'ta Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düştü. AZAL, uçakta 5 kişilik mürettebat ve 62 yolcudan oluşan toplam 67 kişinin bulunduğunu açıkladı.

Uçak kazası sonucunda 38 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi ise kurtarıldı. AA'ya konuşan Azerbaycanlı yetkililer, uçağın Rus Pantsir-S hava savunma sistemi saldırısına maruz kaldığı iddiasını doğruladı.

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