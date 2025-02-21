GSB Yurt Time Spor Projesi ile Öğrencilere İstihdam Fırsatı

Yurt Time Spor Projesi ile Öğrenciler Kazanıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından hayata geçirilen Yurt Time Spor Projesi, GSB yurtlarında kalan öğrencilere istihdam fırsatı sunuyor. Öğrenciler, yurt binalarında gerçekleştirilecek görevler aracılığıyla hem ekonomi hem de kişisel gelişim imkanı buluyor.

Amacımız Gençlerin Gelişimini Desteklemek

Bakan Osman Aşkın Bak, projeden önce yaptığı açıklamada, gençlere sağladıkları desteklerin yanı sıra profesyonel beceriler geliştirmeleri için değerli fırsatlar sunduklarını vurguladı. Bakan Bak, "Yurt Time Spor Projesiyle 40 bin gencimiz bu projeye katıldı ve yurtların 26 farklı bölümünde görev alarak idareye katkı sağlıyorlar," dedi.

Öğrencilere Maddi Destek ve Sorumluluk

Proje çerçevesinde öğrenciler, günlük 2 saati, haftalık 8 saati aşmayan görevlerde yer alacak ve brüt asgari ücret kadar bir ödeme alacaklar. Öğrencilerin yurt işleyişine katkı sunmak için görev üstlenecekleri alanlar arasında eğitim, sosyal medya yönetimi, teknik destek gibi 26 farklı alan mevcut. Ancak ağır işleri, güvenlik gibi üst düzey sorumlulukları içeren görevler, öğrencilerin sağlığı ve güvenliği açısından uygun görülmeyecek.

Yurtlarda Yaşam Konforu Artıyor

Bakan Bak, "GSB'nin yatırımlarıyla dünyanın en büyük öğrenci yurt ağlarını oluşturduk. Amacımız, öğrencilerimizin yurt yaşamını daha konforlu ve verimli kılmak. Yurt Time Spor Projesi, gençlerimizin spor yapmalarına yardımcı olurken, ekonomik olarak da destek sağlıyor," dedi.

Geçtiğimiz Dönemde 9,682 Öğrenci Başvurdu

2024-2025 döneminde 81 ildeki 852 öğrenci yurduna başvuranlardan, kriterlere uygun bulunan 9,682 öğrenci yeni dönemde Yurt Time Spor Projesi kapsamında görev almaya hak kazandı.

Yurt Time Spor Projesi sayesinde, gençler hem kazanç elde ederken hem de kişisel gelişimlerine önemli katkılarda bulunmaya devam edecekler.