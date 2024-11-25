GSS Düzenlemeleri TBMM'de: 2015 Öncesi Borçlar Siliniyor

Genel Sağlık Sigortası'na (GSS) ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi TBMM'de gündeme geldi. 1 Ocak 2015 öncesine ait ödenmemiş GSS primleri ile gecikme cezası ve fer'i alacakların tahsilinden vazgeçileceği belirtiliyor.

Yapılan teklif ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda önemli değişiklikler yapılacak. 2008 yılı Ekim ayı öncesinde sigortalı olarak çalışanların aylık hesaplamalarında mevcut uygulama sağlanacak.

Astsubay ve polis eğitimi alan adaylar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğrencilerine yetim aylığı bağlanacak ve bu aylıklar kesilmeyecek. Ek olarak, erkek çocuklara ikinci lisans ve yüksek lisans kayıtlarında aylık ödenecek.

Engelli sigortalılara yönelik de değişiklikler olacak. 31 Aralık 2008 tarihinden önce sigortalı olan engellilerin emeklilik işlemleri SGK tarafından yürütülecek ve mevcut vergi indirimlerinden yararlananların aylıkları devam edecek.

Tarım sektöründeki sigortalılara yönelik bildirim yükümlülüklerinde ise ziraat odaları tarafından geçmiş döneme dair işlemlerin kolaylaştırılması amaçlanıyor. Bu düzeltmeler ile cezaların terkin edileceği ve yeni bir süre tanınacağı bildiriliyor.

Ayrıca, imalat sektöründeki iş yerlerine de önemli teşvikler sağlanacak. İlgili şartları yerine getirenlere prim indirimleri uygulanacak. Bu uygulama, 31 Aralık 2026'ya kadar devam edecek.

Son olarak, iş sağlığı ve güvenliği alanında yapılan değişikliklerle Çalışan Sağlığı Merkezleri (ÇASMER) tanımlanacak ve bu merkezlere kamu eliyle profesyonel sağlık hizmetleri ulaştırılacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.