GSS Kapsamındaki vatandaşlara Yasal Uyarı: Hatalı Ücretlendirmelere Cezai İşlem

GSS'li Vatandaşları Bekleyen Ceza Düzenlemesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamındaki bireylerden belirlenen oranı aşan ilave ücret talep eden sağlık hizmeti sunucularına yönelik yeni bir düzenleme açıkladı.

Yasal Sınırların Dışında Olanlar İçin Cezai İşlem

Işıkhan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, GSS'li vatandaşlardan sağlık hizmetleri sırasında alınacak ilave ücretlerin yasal sınırları aşmaması gerektiğini vurguladı. Aksi takdirde, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ceza uygulanacağı belirtildi.

Şikayet Başvurusu Nasıl Yapılmalı?

Bakan Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşmalı özel sağlık kurumlarından alınan ilave ücretlerin Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kapsamında olması gerektiğini ifade etti ve bu konuda şikayetlerin ALO 170 ve CiMER üzerinden yapılabileceğini belirtti.

Farklı Uygulamalar ve Cezalar

Özel hastaneler ve vakıf üniversitelerinin, belirlenen oranlar çerçevesinde ilave ücret alabileceğini anlatan Işıkhan, "SGK ile anlaşmalı sağlık hizmet sunucularından alınan ilave ücret, SUT fiyatlarının en fazla iki katı olabilir. Eğer belirlenen oran aşılırsa, her bir hasta için fazla alınan ücretin beş katı ceza uygulanacaktır," ifadelerini kullandı.