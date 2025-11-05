GTO ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi: Erasmus+ ile 10 Ülkeden Öğrenciler Gaziantep'te

Yayın Tarihi: 05.11.2025 16:30
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 16:30
Gaziantep Ticaret Odası (GTO) ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen Erasmus+ etkinliğinde, 10 farklı ülkeden gelen yabancı öğrenciler Türk öğrencilerle bir araya getirildi.

Açılış Konuşması

Etkinliğin açılışını yapan GTO Genel Sekreter Yardımcısı Gülbin Çalışkantürk, katılımcılara Gaziantep ve Gaziantep Ticaret Odası hakkında bilgi verdi. Çalışkantürk'ün sözleri şöyle:

"Gaziantep, Türkiye’nin en dinamik şehirlerinden biri olarak girişimci ruhu ve güçlü sanayi altyapısıyla tanınmaktadır. Şehrimiz aynı zamanda tarih, kültür ve yeniliğin bir araya geldiği bir şehir. Gastronominin ve iş birliğinin şehri olan Gaziantep, geçmiş ile geleceği birbirine bağlayan gerçek bir köprüdür. Gaziantep Ticaret Odası olarak bizler de 40 bini aşkın üyemizin rekabet gücünü artırmak, yenilikçiliği ve dijital dönüşümü teşvik etmek, uluslararası iş birliklerini geliştirmek için çalışıyoruz. Ulusal ve AB destekli projelerimiz aracılığıyla daha sürdürülebilir, kapsayıcı ve girişimci bir bölgesel ekonomi inşa etmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Proje Sunumu

GTO Dış İlişkiler ve Proje Geliştirme Müdürlüğü Uzman Yardımcısı Liudmyla Yıldırım, kurumun yürüttüğü dış kaynaklı çalışmalar, faaliyetler ve projeler hakkında detaylı bir sunum gerçekleştirdi.

Kapanış ve Grup Çalışmaları

Etkinlik, Avrupalı katılımcılar ile Türk üniversite öğrencilerinin oluşturduğu karma grup çalışmalarıyla sona erdi. Katılımcılar, uluslararası iş birliği ve kültürlerarası deneyim paylaşımı fırsatı buldu.

