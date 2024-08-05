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Guanajuato'da Gazeteci Alejandro Martinez, Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti

Meksika'nın Celaya kentinde gazeteci Alejandro Martinez, suçları haberleştirirken silahlı saldırıya uğrayarak yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 11:11
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 11:11
Guanajuato'da Gazeteci Alejandro Martinez, Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti

Guanajuato'da Yaşanan Trajik Olay

Meksika'nın en tehlikeli bölgelerinden biri olarak bilinen Guanajuato eyaletinin Celaya kentinde, gazeteci Alejandro Martinez, işlediği suçları haberleştirirken silahlı saldırıya maruz kaldı.

Saldırı Detayları

Celaya polisi tarafından yapılan açıklamada, Martinez'in, korumaları ile birlikte seyahat ettiği araçta başka bir araçtan ateş açıldığı belirtildi. Saldırıda yaralanan iki koruma, hemen Martinez'i hastaneye götürecek kadar hızlı hareket etmesine rağmen, gazeteci tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Soruşturma Başlatıldı

Olayla ilgili eyalet savcıları derhal soruşturma başlattı. Martinez'in yönettiği haber sitesi, Celaya'da meydana gelen suçlarla ilgili detaylı araştırmalar yaparak bu tür olayları kamuoyuna duyuruyordu.

Tehditler ve Güvenlik Önlemleri

Martinez, son dönemde aldığı tehditler sonrası polisten koruma talep etmiş ve iki koruma ile güvenlik altına alınmıştı. Guanajuato eyaleti, Jalisco Karteli ve Santa Rosa de Lima Karteli arasında süregelen çatışmalar nedeniyle yüksek cinayet oranlarıyla dikkat çekiyor.

Bu talihsiz olay, gazetecilerin karşılaştığı tehlikeleri bir kez daha gözler önüne seriyor.

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