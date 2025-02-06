Guatemala, ABD'den Sınır Dışı Edilen Göçmenleri Kabul Edecek

Guatemala, ABD ile Yeni Anlaşma Yaptı

Guatemala Devlet Başkanı Bernardo Arevalo, ABD'den sınır dışı edilen göçmenlerin kabul edileceğini duyurdu. Yapılan açıklamalarda, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile yapılan görüşmelerin ardından yeni bir anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Geri Gönderme Süreci ve Masraflar

Arevalo, ABD’den sınır dışı edilen Guatemalalı vatandaşların yanı sıra, diğer ülke vatandaşlarının da Guatemala’ya kabul edileceğini ifade etti. Bu göçmenlerin geri gönderilme süreçlerinde ulaşım masraflarının ABD tarafından karşılanacağını açıkladı.

Sınır Dışı Uçuşlarının Artması

Yeni anlaşma çerçevesinde, sınır dışı uçuşlarının sayısının yüzde 40 oranında artırılacağı bilgisi verildi. Arevalo, uzun vadede göç sorununun çözümünde ekonomik kalkınmanın önemine vurgu yaptı.

Güvenli Ülke Kavramı

Arevalo, “Güvenli ülke diye bir kavram yoktur. (Rubio ile) Bu başlık ve içerik üzerine bir konu ele almadık. Şu anda sahip olduğumuz şey, yeni bir göç düzenlemesidir. İhtiyaçlara uygun göçmenleri kabul etmeye istekli olanlarla farklı sektör temsilcileri ile görüşmeler yapıyoruz,” dedi.

Geçmiş Veriler

Eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde, 2024 yılında ABD’den toplam 61.680 Guatemalalı sınır dışı edilirken, 2023 yılı için ise bu rakam 55.302 olarak kaydedildi.