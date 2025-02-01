DOLAR
35,83 0%
EURO
37,19 -0,05%
ALTIN
3.225,48 -0,03%
BITCOIN
3.661.043,46 -0,34%

Guatemala'da Lev Tahor Tarikatına Yönelik Çocuk İstismarı Operasyonları Büyüyor

Guatemala'da Lev Tahor tarikatına yönelik operasyonlar genişliyor; liderleri çocuk istismarı ve insan kaçakçılığı suçlamalarıyla yakalandı.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 14:40
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 14:40
Guatemala'da Lev Tahor Tarikatına Yönelik Çocuk İstismarı Operasyonları Büyüyor

Guatemala'da Çocuk İstismarı Soruşturması Genişliyor

Guatemala'da çocuklara yönelik istismar ve insan kaçakçılığı soruşturmasında, Yahudi tarikatı Lev Tahor'a yönelik operasyonlar hız kazanıyor. Yakalanan tarikat üyeleri, cinsel istismar, tecavüz, zorla evlendirme ve insan kaçakçılığı gibi ciddi suçlamalarla karşı karşıya bulunuyor.

Yoel Alter'in Yakalanması

Türkiye merkezli TRT World'ün verdiği bilgilere göre, 35 yaşındaki tarikat üyesi Yoel Alter, Guatemala'nın başkentinde devlet tarafından işletilen bir "çocuklara yönelik tedavi merkezi" önünde gözaltına alındı. Alter, Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) ile işbirliği halinde yakalandı ve Meksika'da insan kaçakçılığı suçundan arandığı tespit edildi. Yakında Meksika'ya iade edilmesi bekleniyor.

Çocukların Koruma Altına Alınması

Yetkililer, 148 çocuğun cinsel istismara uğrayan ebeveynlerden ayrılarak koruyucu gözetim altına alındığını bildirdi. Soruşturma süreçleri devam ederken, çocukların devletin koruması altında kalmaya devam edeceği ifade edildi.

Artan Suçlamalar ve Operasyonlar

Guatemala İnsan Ticaretiyle Mücadele Ofisi savcılarından Nancy Paiz, "Şikayetçilerin ifadelerine ve elde edilen kanıtlara dayanarak, bu çocuklara yönelik zorla evlendirme ve istismar vakalarının tespit edildiğini" belirtti. Ayrıca, tarikatın bazı genç anneleri Lev Tahor liderlerinin emri doğrultusunda hükümete baskı yapmak için "çocuklarını kasten aç bıraktıkları" iddia ediliyor.

Lev Tahor Üyeleri Gözaltına Alınıyor

Ocak ayında, tarikatın birçok üst düzey üyesi gözaltına alındı. The Times of Israel gazetesinin aktardığına göre, tarikatın lideri Aaron Teller, insan kaçakçılığı suçlamasıyla yakalandı. Ayrıca, başka bir tarikat üyesi Jonathan Emmanuel Cardona Castillo, El Salvador'da polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Lev Tahor'un Tarihçesi

Lev Tahor, Ultra Ortodoks (Haredi) bir Yahudi tarikatı olarak biliniyor. Tarikat, 1980'lerde Shlomo Helbrans tarafından İsrail'de kuruldu ve daha sonra ABD, Kanada ve Latin Amerika'ya yayıldı. Bugün, 300 ila 350 üyesi olduğu tahmin edilen tarikat, üyeleri üzerinde sıkı bir kontrol uygulayarak eğitimlerini ve yabancılarla etkileşimlerini kısıtlıyor.

Geçtiğimiz yıllarda Meksika'daki yetkililer, Guatemala sınırındaki bir kampı basarak çocuk ve gençleri istismar koşullarından kurtarmıştı.

İLGİLİ HABERLER

KPSS ile 4 İlde Zabıta ve İtfaiye Memuru Alımı Başladı

Çevre Bakanlığı'ndan Memur Alım İlanı: 40 Denetmen Yardımcısı Alınacak!

Kırıkkale'den Eğitim Desteği Müjdesi: 27-31 Ocak Tarihleri Arasında Başvurular Alınacak

SGK, Kanser ve Böbrek Yetmezliği İlaçlarını Geri Ödeme Kapsamına Aldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazi'nin Emanetine Sahip Çıkmalıyız
2
TİKA, Arnavutluk'ta Eğitim Desteklerini Genişletiyor
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik Programla Refah Seviyesi Artacak
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Enflasyon Açıklaması: Somut Sonuçlar Yolda
5
BMGK Sudan'daki Tırmanan Şiddeti Kınıyor ve Çözüm Çağrısında Bulunuyor
6
Ankara'da 4 Bin 515 Tarihi Sikke ve Obje Ele Geçirildi
7
Refah Sınır Kapısı, Yaralıların Tahliyesi İçin Açıldı: 50 Çocuk Mısır'a Geçti

Yeni Elektrik Fatura Düzenlemesi: 417 kilovatsaat Sınırı ile Cezalar Artıyor!

Emeklilerin 2025'te Çifte Ödeme Sevinci: Bayram ve Promosyon Artacak

İstanbul'da Ücretsiz Hayvan Sağlık Hizmeti: Minik Dostlar Kliniği Açılıyor

Şubat Ayında Yüzde 63.85 Zam Müjdesi! Gelibolu Belediyesi'nden Açıklama

Şubat Ayında Parasal Bolluk Bekleyen Üç Burç

SGK, Kanser ve Böbrek Yetmezliği İlaçlarını Geri Ödeme Kapsamına Aldı

İBB'den 7.500 TL Destek Ödemesi! İkinci Taksit Tarihi Bekleniyor

İstanbul'dan Müjde! Halkbank 81.500 TL Maaş Promosyonu Açıklamalarına Katıldı

KPSS ile 4 İlde Zabıta ve İtfaiye Memuru Alımı Başladı

Çevre Bakanlığı'ndan Memur Alım İlanı: 40 Denetmen Yardımcısı Alınacak!

Kırıkkale'den Eğitim Desteği Müjdesi: 27-31 Ocak Tarihleri Arasında Başvurular Alınacak

Ramazan Öncesi Zeytinyağı İndiriminde Şok Fiyat: 189 TL!