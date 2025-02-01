Guatemala'da Lev Tahor Tarikatına Yönelik Çocuk İstismarı Operasyonları Büyüyor

Guatemala'da Çocuk İstismarı Soruşturması Genişliyor

Guatemala'da çocuklara yönelik istismar ve insan kaçakçılığı soruşturmasında, Yahudi tarikatı Lev Tahor'a yönelik operasyonlar hız kazanıyor. Yakalanan tarikat üyeleri, cinsel istismar, tecavüz, zorla evlendirme ve insan kaçakçılığı gibi ciddi suçlamalarla karşı karşıya bulunuyor.

Yoel Alter'in Yakalanması

Türkiye merkezli TRT World'ün verdiği bilgilere göre, 35 yaşındaki tarikat üyesi Yoel Alter, Guatemala'nın başkentinde devlet tarafından işletilen bir "çocuklara yönelik tedavi merkezi" önünde gözaltına alındı. Alter, Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) ile işbirliği halinde yakalandı ve Meksika'da insan kaçakçılığı suçundan arandığı tespit edildi. Yakında Meksika'ya iade edilmesi bekleniyor.

Çocukların Koruma Altına Alınması

Yetkililer, 148 çocuğun cinsel istismara uğrayan ebeveynlerden ayrılarak koruyucu gözetim altına alındığını bildirdi. Soruşturma süreçleri devam ederken, çocukların devletin koruması altında kalmaya devam edeceği ifade edildi.

Artan Suçlamalar ve Operasyonlar

Guatemala İnsan Ticaretiyle Mücadele Ofisi savcılarından Nancy Paiz, "Şikayetçilerin ifadelerine ve elde edilen kanıtlara dayanarak, bu çocuklara yönelik zorla evlendirme ve istismar vakalarının tespit edildiğini" belirtti. Ayrıca, tarikatın bazı genç anneleri Lev Tahor liderlerinin emri doğrultusunda hükümete baskı yapmak için "çocuklarını kasten aç bıraktıkları" iddia ediliyor.

Lev Tahor Üyeleri Gözaltına Alınıyor

Ocak ayında, tarikatın birçok üst düzey üyesi gözaltına alındı. The Times of Israel gazetesinin aktardığına göre, tarikatın lideri Aaron Teller, insan kaçakçılığı suçlamasıyla yakalandı. Ayrıca, başka bir tarikat üyesi Jonathan Emmanuel Cardona Castillo, El Salvador'da polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Lev Tahor'un Tarihçesi

Lev Tahor, Ultra Ortodoks (Haredi) bir Yahudi tarikatı olarak biliniyor. Tarikat, 1980'lerde Shlomo Helbrans tarafından İsrail'de kuruldu ve daha sonra ABD, Kanada ve Latin Amerika'ya yayıldı. Bugün, 300 ila 350 üyesi olduğu tahmin edilen tarikat, üyeleri üzerinde sıkı bir kontrol uygulayarak eğitimlerini ve yabancılarla etkileşimlerini kısıtlıyor.

Geçtiğimiz yıllarda Meksika'daki yetkililer, Guatemala sınırındaki bir kampı basarak çocuk ve gençleri istismar koşullarından kurtarmıştı.